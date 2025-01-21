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足球／FC Vikings收購菲球團所有權 宣布球員租借計畫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
FC Vikings球團正式宣布完成收購菲律賓俱樂部Maharlika FC 100%的所有權。圖／FC Vikings提供
FC Vikings球團正式宣布完成收購菲律賓俱樂部Maharlika FC 100%的所有權。圖／FC Vikings提供

台灣全民足球協會FC Vikings球團（VFC）正式宣布完成收購菲律賓俱樂部Maharlika FC 100%的所有權，開啟了球隊的新篇章，並致力於提升其在菲律賓足球聯賽（PFL）的表現，根據此次收購的條款，FC Vikings球團將全面掌控Maharlika FC的運營，Maharlika FC將保留其現有球員合約，同時迎來來自FC Vikings的多名球員外借。

為了增強Maharlika FC的陣容，FC Vikings球團將會外借幾名關鍵球員，這些球員將帶來經驗與技能，提升Maharlika FC在PFL中的競爭力，同時為FC Vikings球員提供寶貴的比賽經驗，

外借球員將立即加入球隊，以期幫助俱樂部在賽季餘下的比賽中取得更好的成績，FC Vikings球團領隊陳湟滕說：「我們非常高興能與Maharlika FC開啟這段新旅程，並為菲律賓和台灣的足球發展貢獻力量。我們的首要目標是通過外借我們的優秀球員來強化陣容，並與球隊密切合作，達成本賽季的目標。我們相信這次合作將帶來互利共贏的局面，並提升台灣與菲律賓的足球水平。」

Maharlika FC的前任所有人羅薩里奧 (Anton del Rosario) 也對俱樂部的未來表達了樂觀態度，「我們對Maharlika FC在FC Vikings球團的領導下邁向下一步感到興奮。這一過渡將確保俱樂部的持續增長和穩定，我們相信FC Vikings的支持將幫助球隊在PFL中邁向新高。」

在FC Vikings球團的領導下，Maharlika FC將進行戰略性改進，旨在提升球員發展、運作效率和球迷參與度。俱樂部將繼續在PFL中主場作賽，同時借鑑FC Vikings球團在台灣的成功足球模式。FC Vikings球團任命前南韓青年國家隊球員及AFC 亞足聯「A」級證書持有者Jung Donggyu為新任總教練，鄭教練在大學時期曾於遠東大學獲得多項冠軍，並曾在Stallion Laguna FC擔任助理教練。

FC Vikings球團的管理層承諾，在推動競爭力提升的同時，將堅守Maharlika FC的價值觀和傳統，並引入現代化的技術與資源。球迷們可以期待更多振奮人心的消息，因為FC Vikings球團將全力以赴地重振Maharlika FC的品牌及球場表現。首批旅菲名單：游竣翔、尤森橋、陳亭皓、蔡司玎、林凱翔、陳祈勛、王俊丞、林威霆。

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