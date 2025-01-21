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世壯運報名不如預期...議員憂20項運動報名未達5成

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2025雙北世壯運將在5月17日登場，新北體育局今在議會臨時會專案報告。記者劉懿萱／攝影
2025雙北世壯運將在5月17日登場，新北體育局今在議會臨時會專案報告。記者劉懿萱／攝影

2025雙北世壯運將在5月17日登場，新北體育局今在議會臨時會專案報告。議員黃淑君憂心，世壯運報名人數不如預期，57個項目有20項報名人數未逾5成，要求要加強宣傳；議員陳明義則建議，與其給國外參賽者儲值1200的交通卡，不如換成空卡搭捷運、台鐵免費，避免浪費交通卡內沒用完的儲值金。

體育局長洪玉玲今在議會針對世壯運專案報案。黃淑君說，世壯運報名人數不佳，57個單項有20項報名人數未逾5成，尤其3對3籃球、壘球、拔河等項目，過往盃賽報名都很踴躍，世壯運卻不如預期，且報名即將截止，要求體育局應向各縣市相關委員會多加宣傳。黃也提出，她自己也想報名射箭，發現報名網站不友善，但在網站入口處填寫資格困難。

洪玉玲說，因世壯運報名費用3600元，可參加3種類7項目，且只有前幾名有獎牌，跟一般路跑報名費1000元又有完賽證明不同，會加強尚未滿額項目的宣傳，且除與單項運動協會外，也與體育署合作，不會只有雙北單向連結。

新北體育局今在議會臨時會專案報告。記者劉懿萱／攝影
新北體育局今在議會臨時會專案報告。記者劉懿萱／攝影

議員陳明義指出，世壯運是全民運動會，類似嘉年華的概念，賽事結束選手順道觀光旅遊，但他看不出新北市針對世壯運設計整體規畫。此外，他建議，世壯運給國外參賽者每人1200元交通卡，但他們來台才幾日，可能用不完，不如換成空卡，可免費搭捷運、台鐵，避免浪費交通卡內沒用完的儲值金。

議員石一佑提醒，國外參賽者8000人中，有1319人來自中國，是否確定能如期入境？

洪玉玲指出，據過往經驗，國外參賽者平均停留10至12天，且對國外參賽者給予水金九搭乘假日免費公車，會在針對議員建議事項強化。另外，行政院今早也針對世壯運開會議統合各項事宜，針對入境部分，以專案處理、入境皆無問題。

世壯運 籃球 體育署

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