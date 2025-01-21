桌球／打破林昀儒紀錄！16歲郭冠宏成台灣史上最年輕男單百強

國際桌總今天公布最新世界排名，上周在WTT馬斯開特挑戰賽表現出色的台灣16歲小將郭冠宏從世界第191狂升至92，創台灣桌壇新紀錄。

郭冠宏在馬斯開特挑戰賽從資格賽打起，一路挺進4強，雖然直落三不敵中國大陸新生代好手陳垣宇，但仍拿下155分積分，排名從191名飆升至92名。郭冠宏未滿16歲4個月，打破林昀儒的16歲8個月，成為台灣桌壇史上最年輕進入世界前100的男子選手。

林昀儒本周仍位居世界第12，高承睿第24、馮翊新第50。黃彥誠來到生涯新高第61，廖振珽第74。張佑安第77名和洪敬愷的第139也都創個人最佳。

台灣女將部分，一姊鄭怡靜穩居世界第8、黃怡樺第36、簡彤娟第49、李昱諄第71、鄭先知第73、陳思羽第77、劉馨尹第87。現年17歲的智淵乒乓球館女將葉伊恬也爬升至第111名，創個人生涯最佳。