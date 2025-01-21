中職／林立完整時間軸還原事件始末 「不曾也不會接受任何協商」

樂天桃猿隊強打、世界12強棒球賽國手林立捲入場外風波，被爆出12強賽期間與女同學私訊，遭對方前夫據此恐嚇封口費250萬，協商破局，林立提告恐嚇，事件今天因週刊報導曝光。林立經紀公司發出聲明，還原事件始末，也澄清「就此行為我們不曾也不會有任何協商或談判」，早在去年12月9日已經報案，進入法律程序。

有關週刊報導林立相關事件，本公司聲明如下:

1、邱女為林立大學同學，兩人偶有聯絡，12強賽事期間台灣民眾高度關注， 邱女於11/15主動傳訊林立提及「何時約吃飯」，林立回覆此刻不便外出， 或許可以到球隊飯店聊天，邱女隨即主動言及「你會軟腿」、「怕你比不好」、「我會自責」等語，林立順其話語回覆「哈哈少來」、「你是有要來喔」，林立實則並無任何逾矩行為。

2、11/20凌晨邱女前夫何冠霆以邱女及林立之對話紀錄截圖傳訊林立要脅，並說「我得不到一個滿意的處理，大家就上報」、「蘋果他們我很熟」、「我家周遭5分鐘路程都是電視台」。

3.、其後預賽、複決賽期間何冠霆仍不斷傳訊林立，「有誠意我自然會接受」、 「等你的誠意」，何冠霆同時也不斷騷擾林立太太慫恿對其前妻邱女提告妨礙家庭。

4、賽事結束後何冠霆於11/30約林立於內湖民權星巴克碰面，與何冠霆同行的兩人分別自稱是蘋果記者及議員助理，何冠霆在對談中要求林立拿出250萬處理此事。

5、何冠霆於賽事期間不斷騷擾林立及其家人，所幸林立依然專注於球場上並未受其影響。針對何冠霆先生的恐嚇勒索行為，我們絕對無法容忍，就此行為我們不曾也不會有任何協商或談判。林立已於去年12月9日報案，此事已進入法律程序。