TNF 100 台北越野跑挑戰賽開放報名 5月10日貢寮開跑

深受全台越野跑者支持，2025 The North Face 100 台北越野跑挑戰賽即將以全新面貌回歸，在5月10日至11日於貢寮環保公園登場，賽制也將調整為長、中長、短距離組別（60、42、15公里）之外，更加入越野跑接力賽制，以多元賽制和豐富的賽道組合，滿足不同跑者的需求，無論是資深選手、入門跑者或是兒童，都能找到最適合自己的參賽組別，享受野跑之樂。

有鑑於全台越野跑人口的增加及跑者們對於專業賽事的殷殷期待，繼2023年之後，The North Face 100台北越野跑挑戰賽將於5月10日至11日連續兩日在貢寮環保公園起跑，與上屆賽事相比，階梯比例降低，越野比例提高到85%，困難度降低，可跑度更加提升。而在參賽組別部分，除了將長距離賽道延長至60公里，過去的20公里組別也將延長至42公里，以路跑「馬拉松」賽事等級的距離，挑戰想進階的越野跑者甚至馬拉松跑者們。

同時更將首度在台灣舉辦三人組越野跑接力賽，每位跑者接力繞圈6公里共18公里路程，在稍具挑戰性的賽道上俯瞰澳底地區的田園美景三人一組的比賽更增添團隊挑戰趣味性，也更方便跑者們相互推坑，期望有更多新人一起加入越野跑的行列。除了硬派越野跑之外，現場也將安排其他戶外體驗活動，即使不是越野跑者的消費者也能到新北市貢寮環保公園，一同探索不同的戶外活動樂趣。

在最多跑者參與的短距離15公里組別，除了經過特色景點大嶺古道，許多越野跑初體驗的新手跑者，能在賽道中點7公里處竄上桃源谷，在能仰望龜山島的秘境更深刻體驗越野跑與一般路跑的不同樂趣。

而在「山水之間」穿梭，則是中長程42公里賽事的重點，不論是在雙溪口河流瀑布享受踏溪的快感，或是跑過太平山造林路平坦寬廣的Off Road路線，不算激烈的總爬升1663公尺，卻具有更高可跑度；至於菁英跑者們爭雄的60公里組別，在灣潭古道後能沿溪而行，再跑經烏山古道東西段，越野比例高達85％，高手過招誰的越野技巧好，誰就能跑出好成績。