射擊／蔡宛妘青女封后 地主步槍陰盛陽衰　

中華隊步槍「陰盛陽衰」現象在第46屆東南亞射擊錦標賽更明顯，16歲的蔡宛妘今天贏得青少年女子組金牌，連同昨天林穎欣在公開女子組封后，為地主包辦10公尺空氣步槍女子雙金；至於男子拜「一國一獎牌」的特殊規定，由16歲的陳宥安拿下青少年組銀牌。

蔡宛妘第1次打國際賽坦言緊張，從昨天晚上開始心情就起起伏伏，今天預賽只打出617.4分，排名第6，不過淘汰賽蔡宛妘從第11發起連續4發打下10.5以上高分，最終更以249.4分拿下金牌。

目前就讀新北光復高中一年級的蔡宛妘，國中一升二時開始練射擊，至今不過2年多。啟蒙教練陳弘振表示，蔡宛妘最近1年成績大躍進，去年3月最佳成績613分，去年9月首次突破620分，最近已2次超過625分，下個目標是挑戰第1階段亞運培訓門檻627分。

蔡宛妘提到，從小個性較害羞，缺少自信，練習射擊後讓她接觸的層面更廣，「讓我變得更開朗，心思更細膩。」尤其去年全中運拿下第3名後，她對自己更有自信，也確立未來的方向，「國中還可以當興趣玩，未來高中三年就是要拚國手。」

10公尺空氣步槍公開男子組由新加坡拉赫曼（Mohamad Irwan Abdul Rahman）拿下金牌，中華隊宋佳彥排名第6。青少年男子組淘汰賽最後形成印尼3強對決，15歲的費布蘭（Anang Febrian）以破大會決賽成績252.5分拿下金牌，個人獨攬男單與混雙2面金牌。

中華隊教練郭孟熙指出，台灣過去在軍警支持下成立射擊隊，男生可以兼顧家庭與訓練，選手生涯較長，如今軍警不再組隊，不少男子選手在經濟壓力下，大學畢業不久就選擇引退。事實上，在國、高中階段，男女選手人數差不多，但到了大學以後，男女選手的數量與競爭力開始出現落差，對台灣射擊運動發展是警訊。