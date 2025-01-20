台南網球好手陳冠守澳網首勝 闖進青少年組第2輪

澳網青少年組賽事傳出好消息，台南市網球好手陳冠守昨在澳網青少年組出戰大會第六種子英國 Oliver Bonding，經過一番鏖戰，雖首盤讓出，但他不放棄，發揮奮戰精神，加上對手傷退，最終以6比7、6比3、4比1，贏得首勝，闖進第2輪，體壇振奮也為他加油。

市長黃偉哲表示，陳冠守去年底參加ISF U18世界中學生運動會，剛獲得個人單打金牌與團體金牌，此次登上名聞世界的四大網球公開賽之一的澳洲網球公開賽，就能嶄露頭角，一戰成名，擊敗大會第6種子，世界排名第8的英國選手，消息一傳回來，令人振奮，除第一時間轉達祝賀之意，也為冠守加油打氣。