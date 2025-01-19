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足球／踢平越南 中華女足闖五人制亞洲盃決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊晉級5月的女子五人制亞洲盃決賽。圖／中華足球協會提供
中華隊晉級5月的女子五人制亞洲盃決賽。圖／中華足球協會提供

中華女足隊今天在五人制亞洲盃資格賽出戰小組中同樣獲得2勝的強敵越南隊，終場比分2：2，比較淨勝球數後，中華隊以小組第2晉級5月決賽。

上半場第10分鐘，陳旻凰右腳遠射首先打開越南的大門，越南第11分鐘馬上將比分追平。比賽第17分鐘，蘇惠琪執行角球戰術，劉芷綾接獲隊友傳球，再次為中華隊拿下領先優勢，上半場比數鎖定在2：1。

下半場雙方易邊再戰，戰局僵持到第38分鐘，越南隊於罰球區外遠射追平比數，最終兩隊就以平手收場。

中華隊五人制女足在亞洲盃資格賽戰積為2勝1平，雖然未能取得小組第1，但在小組取前2名晉級的賽制下，中華五人制女足仍以分組第2身分獲得2025年5月於中國舉辦的女子五人制亞洲盃決賽；亞洲盃決賽圈前三名隊伍，將直接取得FIFA女子五人制足球世界盃門票。

中華隊

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