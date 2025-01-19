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射擊／拚到加射封后 林穎欣10公尺空氣步槍為地主留金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊林穎欣奪下女子10公尺空氣步槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供
中華隊林穎欣奪下女子10公尺空氣步槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供

在台舉辦的第46屆東南亞射擊錦標賽，今天10公尺空氣步槍公開女子組8強淘汰賽高潮迭起，中華隊「一姐」林穎欣金牌戰頂住落後0.4分的壓力，最後一發先追平比數，加賽再打出10.5分，力克印尼穆芭洛卡（Laila Mubarokah），為中華隊搶下第5面個人項目金牌。

中華隊前2天囊括10公尺空氣手槍公開、青少年組男、女4面金牌後，印尼隊昨天起搶佔鋒頭，橫掃10公尺空氣手槍、步槍公開與青少年混雙4面金牌，地主「銀恨」成員之一就包括林穎欣，她昨天與陳建安搭檔混雙，金牌戰一度取得12：8領先，但最後遭到印尼穆芭洛卡／阿非（Izuddin Afif）逆轉。

今天個人賽林穎欣扳回顏面，她先在預賽16人中打下最高的628.1分，進入8強淘汰賽也一路闖關，和穆芭洛卡進入最後金牌對決。

關鍵的最後2發射擊，原本領先0.4分的林穎欣第1發扳機扣太早，只打出9.7分，反而被穆芭洛卡超前0.4分；最後一發出手前，林穎欣告訴自己不能心急，打下10.7高分，總分248.9分正好追平對手。加賽1發決勝負，出手節奏較快的穆芭洛卡打下10.1分，林穎欣不急不徐，調整好節奏後再穩定出手，打下10.5分，繼去年9月台北國際大獎賽之後，再度拿下金牌。

中華隊空氣手槍選手競爭激烈，不少選手曾取得奧運參賽資格，林穎欣是少數奧運空氣步槍選手，並曾在2018年雅加達亞運與呂紹全搭檔拿下混雙金牌，年僅25歲，在國內比賽已罕逢對手，林穎欣仍時刻提醒自己要不斷進步，「讓別人來追，大家才能一起進步。」

新加坡何㛢儀在個人賽拿下銅牌，另與預賽排名2、3的隊友顏欣晨、維洛索（Veloso Martina）聯手拿下團體金牌，也是本屆新加坡隊首金。中華隊林穎欣、陳淇、宋諭婷拿下團體銀牌，印尼奪銅。

中華隊林穎欣奪下女子10公尺空氣步槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供
中華隊林穎欣奪下女子10公尺空氣步槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供
中華隊林穎欣奪下女子10公尺空氣步槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供
中華隊林穎欣奪下女子10公尺空氣步槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供

中華隊 呂紹全 林穎欣

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