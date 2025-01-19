路跑／金門馬拉松落幕 肯亞選手稱霸全馬、廈門黃雪梅破紀錄

為期兩天的2025金門馬拉松今日落幕，賽事吸引來自22個國家、約7000名選手參與，經過數小時的激烈競爭，三大賽事的成績逐一揭曉，台灣與肯亞選手表現亮眼，而來自廈門的黃雪梅更打破半馬女子組十年紀錄，成為全場焦點。

10公里男女子組冠軍由台灣選手奪得，男子組陳秉豐以33分44秒拔得頭籌，女子組游雅君以37分48秒稱后。半馬組男子組冠軍同樣由台灣選手田睿祥奪下，成績為1小時9分16秒；女子組則由來自廈門的黃雪梅以1小時15分46秒的成績奪冠，打破台灣選手許玉芳在2014年創下的1小時18分46秒紀錄。

黃雪梅表示，這是她首次參加金門馬，整體比賽氛圍輕鬆愉快，雖然賽道高低起伏增加挑戰，但她對自己的表現非常滿意。

全馬組冠軍皆由肯亞選手奪得，男子組由Joseph Mwangi Ngare以2小時19分05秒奪冠；女子組冠軍Jemimah Wayua Musau則以2小時46分05秒完賽，雖然未能打破場地紀錄，但他們超好的表現仍贏得掌聲。

為鼓勵本地選手參賽，今年賽事特別設立「台灣選手特別獎勵金」，全馬男子組第9名張景敦與女子組第4名朱盈穎分別獲頒新台幣2萬元，展現對台灣跑者的支持。

本屆金門馬拉松「解鎖新場景」，跑道不再經過金門大橋，而是途經莒光樓、雙鯉古地等著名景點及古蹟，並穿越古寧頭牌樓。金防部更在賽道沿途展示防禦武器與戰地設備，讓選手在奔跑中感受金門的歷史氛圍與文化特色。

比賽現場不僅設有金門傳統藝術表演與流行音樂演出，摸彩活動更將氣氛推向高潮，今日同樣也抽出等重高粱酒，得獎者為這次參加半馬的在地金門人梁育騰，現役軍人的他，已連續3年參加活動，可謂是金門馬拉松的老粉絲，拿到5箱高粱酒，他笑說回去打算跟親友分享。

參賽者完賽後可帶回精心設計的完賽禮品，包括實用的大毛巾、榮耀的完賽獎牌，以及金門酒廠特製的高粱酒，展現滿滿的金門特色與文化魅力。

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