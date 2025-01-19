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路跑／田睿祥金門馬拉松初體驗 奪男子半馬冠軍

中央社／ 金門19日電
2025金門馬拉松19日舉行競賽組賽程。中央社
2025金門馬拉松19日舉行競賽組賽程。中央社

克服傷勢困擾的台灣長跑新星田睿祥，今天首度參與金門馬拉松，並在男子半馬組以1小時09分16秒抱回冠軍，他表示，接下來目標拚達標世大運半馬。

身上流著原住民血液的田睿祥，舅舅是台灣長跑名將蔣介文，因此田睿祥從小在耳濡目染下也投入田徑運動，並數度摘下全國中等學校運動會金牌，被視為長跑界潛力新星，沒想到傷勢卻悄悄找上他，甚至一度考慮轉換跑道，所幸在家人支持、教練許績勝鼓勵下，田睿祥決定重新振作。

撐過傷勢的低潮期後，田睿祥在去年12月的台北馬拉松迎來重大突破，一舉締造半程馬拉松男子組的U20全國紀錄，幫助自己信心大幅提升，今天又在2025金門馬拉松的男子半馬組技壓群雄稱王，讓本季有了好的開始。

田睿祥賽後接受媒體採訪時表示，其實去年就想參加金門馬拉松，只是錯過報名時間而作罷。如今首度踏上這個賽場，他透露賽前就有聽說將與幾名國外選手同場較勁，因此一開始採取跟跑策略，後來把握對手掉速機會，順勢加速超前，「比較可惜今年沒有跑金門大橋，原本想要挑戰自己。」

深刻體會受傷沒辦法比賽的失望，田睿祥分享，現在都帶著享受比賽過程的心情征戰，「如果有拿到好成績當然很開心，但真的很怕哪次突然又受傷，導致無法比賽，所以我時刻注意自己的腳，許老師（許績勝）平時也會關心我。」

接下來田睿祥將瞄準2月下旬的春季全國田徑公開賽，從中檢視不足，同時替3月的新潟半程馬拉松暖身，期盼如願達到世界大學運動會的半馬參賽標準，不過他自評整體配速需要提升，因此將從訓練中調整，達到更高強度。

台北馬拉松 田徑

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