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足球／9.5年鉅約續留英超曼城！哈蘭德：這裡能激發最大潛力

聯合新聞網／ 綜合報導
哈蘭德。 美聯社
哈蘭德。 美聯社

英超曼城官方宣布與挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）續約，雙方簽訂9.5年新合約，直到2034年，這代表哈蘭德將效力曼城至34歲。

哈蘭德2022年夏天以6000萬歐元從多特蒙德來到曼城，126場比賽轟進111球，2022-23賽季以36球打破英超單季進球紀錄，與曼城拿過2次英超冠軍、1次足總盃冠軍、1次歐冠冠軍及1次歐洲超級杯冠軍。

曼城本季因核心球員受和部分球員下滑影響，目前進行21場比賽排在英超第6。哈蘭德本季出賽28場已進21球，有望挑戰個人第3座英超金靴獎。

據英國媒體《The Sun》報導，哈蘭德的周薪將從原先的37.5萬英鎊加薪到50萬英鎊，接下來10年合約總值有望達到2.6億英鎊（約104億新台幣）。原合約中的買斷條款也被刪除。

哈蘭德受訪時表示，「我真的很高興能簽新合約，期待在這偉大的俱樂部待更長的時間。曼城是特別的俱樂部，充滿出色的人，擁有令人驚嘆的球迷，這種環境能激發所有人的最大潛力。」

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