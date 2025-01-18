足球／青年聯賽女子組宜蘭開踢 放眼U17世界盃晉級計畫
中華足球協會台灣青年足球聯賽女子組賽事，今天在宜蘭順安國中進行開幕戰，包含順安國中校長藍介嵐、宜蘭縣足球委員會總幹事林文郁、中華足協副秘書長蔡正雄、陳亮辰及裁判委員會副主席楊勝苑皆到場參加賽事開幕。
為了能達成「晉級擴編24隊的2027 FIFA U17青年女子世界盃」中程計畫，中華足協在體育署補助支持的青年聯賽賽事中，調整競賽模式，讓更多女孩能參與賽事，本屆共計有6隊參賽，包含新北航源FC U15、TGU、台北熊讚Play One、宜蘭縣立順安國中、台中藍鯨U15與樂活左營。
台北熊讚領隊黃常斌表示，「很感動能看到有這樣符合女子基層足球現況的賽制，讓參加俱樂部的女孩子有比賽的機會，希望在永續發展的前提下能每年都舉辦。」
女子足球在青少年階段，因應少子化影響，球員的總數量持續下降；在中華足協與參賽球隊幾經討論後，決定將今年賽事改採8人制、且不限換人次數辦理，並設定3年後，改為11人制。
每次賽事日，球隊在上午有2場比賽機會，而下午則由中華足協提供教練增能課程，讓球員、教練都能在一個比賽日中，提升自身能力。此外，賽事日辦理也以各球隊所在地進行，讓球員的家長能參與孩子的足球活動，給他們最直接的支持。
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