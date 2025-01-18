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澳網／月底將來台打台維斯盃 米切爾森晉級第4輪創最佳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國20歲小將米切爾森生涯首闖大滿貫賽第四輪。 歐新社
美國20歲小將米切爾森生涯首闖大滿貫賽第四輪。 歐新社

月底即將代表美國隊來台打台維斯盃台美大戰的20歲小將米切爾森（Alex Michelsen），今天在澳網男單第3輪賽事以6：3、7：6（7：5）、6：2擊敗俄羅斯好手卡察諾夫（Karen Khachanov），生涯首度闖進到大滿貫第4輪，也成為美國史上第5年輕打進澳網16強的男單選手。

去年8月才剛滿20歲的米切爾森，這次與19歲的越南裔美籍選手勒納．田（Learner Tien）在澳網賽場上打出亮眼表現，其中今天率先在第3輪登場的米切爾森，也是今年台維斯盃台美大戰的美國隊成員，他在澳網首輪賽事就爆冷擊退希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

今天米切爾森則是碰上世界排名第19名的俄羅斯好手卡察諾夫，根據統計數據，米切爾森今天在39個致勝分中只出現了27個非受迫性失誤，並且4度破發成功，僅被對手打破1次發球局，最終以直落三勝出，在贏下這場比賽後，根據即時排名顯示，米切爾森的最新排名將來到世界第34名。

而米切爾森也成為美國史上第5年輕打進到澳網16強的球員，前4人分別為山普拉斯（Pete Sampras）、吉安馬沃（Sammy Giammalva）、羅迪克（Andy Roddick）與謝爾頓（Ben Shelton）。

對於這次澳網打出亮眼佳績，並且持續改寫個人大滿貫生涯最佳成績，米切爾森也直言狀況是前所未有的好，「我在比賽大多時間都打得令人難以置信，我正手擊球從來沒有那麼好過，這讓我感到相當開心，並希望繼續保持這個氣勢。」

澳網

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