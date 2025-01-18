快訊

冷氣團+輻射冷卻發威 苗栗大河3.5度、新竹峨眉5.7度極端低溫

印度羽賽／林俊易壓軸登場 不敵印尼名將無緣4強

中央社／ 台北17日電
羽球好手「左手重砲」林俊易。圖／聯合報系資料照片
羽球好手「左手重砲」林俊易。圖／聯合報系資料照片

台灣羽球好手「左手重砲」林俊易今天於印度公開賽壓軸上陣，在男單8強以20比22、21比9、10比21不敵印尼名將克里斯蒂，無緣挺進4強。

世界排名15名的林俊易，今年開季首站從馬來西亞公開賽出發，16強敗給日本好手奈良岡功大後，本週轉戰世界羽球聯盟（BWF）超級750系列的印度公開賽，今天在男單8強戰與世界排名第3的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）正面交鋒，過去雙方僅有1次對戰紀錄，當時林俊易苦戰3局吞敗。

此役林俊易在首局與克里斯蒂陷入拉鋸戰，持續緊咬比分情況下，靠著招牌殺球給予對手極大壓力，甚至一度化解4個局點，可惜仍以20比22讓出，不過林俊易立刻在次局即時調整，尤其技術暫停後不斷擴大領先幅度，順利以21比9扳平戰局。

進入決勝第3局，林俊易在前段陷入亂流，加上網前的手感不如前兩局，導致比分迅速被拉開，雖然努力想要縮小差距，但在苦追未果的情況下，林俊易最後還是因為回擊掛網以10比21落敗，無緣擠身男單4強之列。

值得一提的是，克里斯蒂在本屆印度羽球公開賽堪稱「台灣殺手」，從首輪拍落「羽球王子」王子維，次輪又以直落二擊敗蘇力揚，如今再力退林俊易，成功取得4強門票，接下來將挑戰丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。

安賽龍 林俊易 羽球

延伸閱讀

川普上台後移往東南亞和印度？大陸傳正阻撓蘋果比亞迪等外移

印度羽賽／遭李卓耀中斷對戰3連勝 周天成止步8強

印尼20日開放海外碳交易 環境部爭取國際支持

印度羽賽／林俊易退小波波夫晉8強 麟榤配不敵南韓組合

相關新聞

國訓中心歲末聯歡晚會 郭婞淳、林郁婷加碼抽獎

國家運動訓練中心今天舉行「甲辰年歲末聯歡晚會」，慰勞培訓隊教練、選手、役男以及後勤支援團隊過去一整年的辛苦，現場席開60...

射擊／東南亞錦標賽登場 吳佳穎射退劉恆妤摘金 

第46屆東南亞射擊錦標賽今天起在桃園公西靶場舉行，中華隊首日10公尺空氣手槍開出紅盤，囊括個人與團體共6面金牌，「證件妹...

印度羽賽／遭李卓耀中斷對戰3連勝 周天成止步8強

BWF超級750的印度羽球公開賽今天進行8強賽程，其中我國一哥周天成遭遇香港好手李卓耀，最終以15：21、8：21直落二...

足球／西甲與加密貨幣平台合作 皇馬傳奇球星旋風訪台

48歲的西甲皇家馬德里退役球星莫里恩特斯（Fernando Morientes）在昨天訪台，並在今天為西甲與加密貨幣交易...

「美國賽車節」明後天台南登場 市府歡迎國際車手齊聚

台灣極限賽車運動發展協會主辦「美國賽車節 IN TAINAN」，明後兩天在大台南會展中心旁登場，市府副秘書長尤天厚今天代...

桌球／郭冠宏不敵中國新星陳垣宇 WTT挑戰賽4強止步

16歲台灣桌球小將郭冠宏首度闖進世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽男單4強後，今天面對中國新星陳垣宇，以0比3落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。