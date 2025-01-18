印度羽賽／林俊易壓軸登場 不敵印尼名將無緣4強
台灣羽球好手「左手重砲」林俊易今天於印度公開賽壓軸上陣，在男單8強以20比22、21比9、10比21不敵印尼名將克里斯蒂，無緣挺進4強。
世界排名15名的林俊易，今年開季首站從馬來西亞公開賽出發，16強敗給日本好手奈良岡功大後，本週轉戰世界羽球聯盟（BWF）超級750系列的印度公開賽，今天在男單8強戰與世界排名第3的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）正面交鋒，過去雙方僅有1次對戰紀錄，當時林俊易苦戰3局吞敗。
此役林俊易在首局與克里斯蒂陷入拉鋸戰，持續緊咬比分情況下，靠著招牌殺球給予對手極大壓力，甚至一度化解4個局點，可惜仍以20比22讓出，不過林俊易立刻在次局即時調整，尤其技術暫停後不斷擴大領先幅度，順利以21比9扳平戰局。
進入決勝第3局，林俊易在前段陷入亂流，加上網前的手感不如前兩局，導致比分迅速被拉開，雖然努力想要縮小差距，但在苦追未果的情況下，林俊易最後還是因為回擊掛網以10比21落敗，無緣擠身男單4強之列。
值得一提的是，克里斯蒂在本屆印度羽球公開賽堪稱「台灣殺手」，從首輪拍落「羽球王子」王子維，次輪又以直落二擊敗蘇力揚，如今再力退林俊易，成功取得4強門票，接下來將挑戰丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言