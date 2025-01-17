國訓中心歲末聯歡晚會 郭婞淳、林郁婷加碼抽獎

國家運動訓練中心今天舉行「甲辰年歲末聯歡晚會」，慰勞培訓隊教練、選手、役男以及後勤支援團隊過去一整年的辛苦，現場席開60桌、近600名教練和選手同樂，身兼國訓中心董事的「舉重女神」郭婞淳連4年加碼抽獎、2024巴黎奧運金牌曾自強教練及林郁婷選手也加碼獎金，讓現場氣氛嗨到爆。

晚會表演節目由來自女子壘球、空手道、競技體操、拳擊及田徑共5隊的教練、選手擔綱，帶來包含流行舞蹈、唱歌、電子琴演奏、專項運動等表演，展現允文允武的一面。

其中體操選手蕭佑然除了獨奏宮崎駿著名動畫魔法公主的片尾曲「阿席達卡傳奇」，並與男子體操隊合體表演，動靜皆宜搏得滿堂彩，而拳擊教練劉宗泰攜手愛徒甘家葳一同演唱，展現深藏不露的好歌喉。

教育部政務次長同時也是國家運動訓練中心董事長張廖萬堅現場致詞，除了感謝所有人在2024年的努力，也勉勵備戰2025德國萊茵魯爾世大運以及2026的名古屋亞運的教練選手們，認真訓練，達到自己的目標，讓全台灣熱血，也讓世界看見台灣。