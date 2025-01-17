桌球／WTT馬斯開特挑戰賽 張佑安、洪敬愷摘男雙亞軍

台灣桌球男雙張佑安、洪敬愷今天在WTT馬斯開特挑戰賽男雙決賽，以0比3不敵頭號種子的「日本組合」松島輝空、張本智和，摘下亞軍。

世界排名80名的張佑安、洪敬愷，上週在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽因為感冒影響發揮，最後止步資格賽。然而經過調整後，本週在阿曼舉辦的馬斯開特挑戰賽繳出不俗表現，尤其前役扳倒「中國組合」黃友政、陳垣宇，如願挺進決賽。

張佑安、洪敬愷今天在男雙決賽挑戰世界排名第4的「日本組合」松島輝空、張本智和，首局與對手陷入拉鋸，可惜仍以13比15讓出，接下來再以5比11、6比11落敗，與冠軍擦肩而過，進帳一座亞軍。

教練江鈞維接受中央社採訪時提到，張佑安、洪敬愷去年就有搭配幾場比賽，繳出不錯的成績，這次拿到亞軍有點超乎預期，「特別是他們在前一場打得很強勢，前三拍的主動性很高，銜接方面也蠻流暢的，占據了主動優勢。」

江鈞維指出，張佑安打球的衝擊力強，在雙打接發球有優勢，而洪敬愷則是球風穩健、周旋能力好，兩人在場上正好互補，是蠻有潛力的台灣男雙組合，「目前佑安是大一、敬愷是高二，因此佑安本季會逐漸朝著成人賽接軌，敬愷則會兼打青少年的賽事。」