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射擊／東南亞錦標賽登場 吳佳穎射退劉恆妤摘金 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳佳穎（中）在女子公尺空氣手槍拿下大會第一面金牌。圖／中華民國射擊協會提供
吳佳穎（中）在女子公尺空氣手槍拿下大會第一面金牌。圖／中華民國射擊協會提供

第46屆東南亞射擊錦標賽今天起在桃園公西靶場舉行，中華隊首日10公尺空氣手槍開出紅盤，囊括個人與團體共6面金牌，「證件妹」吳佳穎擊敗學妹劉恆妤，拿下女子公開組金牌，男子公開組由張潞擊敗小老弟謝翔宸稱王，另青少女組由18歲的鄭晏晴摘下金牌。

為了增加各國參賽意願，東南亞射擊錦標賽每個項目都設立「一國一獎牌」特殊規定，劉恆妤、謝翔宸在8強淘汰賽雖然都排名第2，但無緣奪牌。女子公開組由印尼達莫尤（Arista Darmoyo）與菲律賓基羅絲（Franchette Quiroz）分別拿下銀、銅牌，男子公開組由泰國蘇凱（Kiettikul Sudkhet）與馬來西亞穆斯塔薩（Muhamdad Wan Mustaza）拿下銀、銅牌。

去年9月同樣在公西靶場舉行的台北國際射擊公開賽，吳佳穎也是在首日為地主搶下頭彩，並為個人年度國際賽畫下完美句點，今天她在預賽射下572-14X，僅排名第5，但8強淘汰賽前10發即以99.9排名第1，隨後每2發淘汰1人，她都穩定發揮，沒有給對手太多逆轉機會，最後以240.8分封后，為今年賽事開出紅盤，下一場國際賽預定在6月參加德國慕尼黑世界盃。

劉恆妤在去年12月在印度新德里ISSF世界盃總決賽拿下銀牌，創下個人國際賽最佳成績，隨後世界大學射擊錦標賽再射下金牌。只是最近1個月調整訓練內容，重心放在下個月在泰國舉行的亞洲盃，這次並沒有調整到最佳狀態，最後以2分之差不敵吳佳穎。

張潞在去年台北國際大獎賽個人賽排名第4，今天在預賽排名第6，決賽才發揮水準，射下240分， 以0.5分擊敗預賽排名第2名的謝翔宸，拿下國際賽個人項目首面獎牌。最後一對一決賽，張潞第1發失常，僅射出8.9分，只是謝翔宸同樣失手，僅射出8.8分，失去逆轉機會。談到19歲的謝翔宸，33歲的張潞說：「過去1年進步很多，未來真的很看好。」

鄭晏晴就讀林口高中一年級才開始練習射擊，但很快就展現過人天賦，去年高二就在全中運拿下1金、1銀、1銅，隨後在台北國際大獎賽首次入選國手，並與張潞搭檔拿下混雙金牌。今天她在預賽排名第2，8強淘汰賽一路領先，最後以237.5分，1.2分差距擊敗印尼阿希法（Rihadatul Asyifa）。

全中運 劉恆妤 吳佳穎

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