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印度羽賽／遭李卓耀中斷對戰3連勝 周天成止步8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國一哥周天成不敵香港好手李卓耀止步8強。 新華社
我國一哥周天成不敵香港好手李卓耀止步8強。 新華社

BWF超級750的印度羽球公開賽今天進行8強賽程，其中我國一哥周天成遭遇香港好手李卓耀，最終以15：21、8：21直落二敗下陣來，終止對戰3連勝，也連兩周無緣4強。

周天成與世界排名第20名的李卓耀，過去13度交手拿下9勝，其中最近一次就是在巴黎奧運分組賽，當時周天成以直落二勝出，搶下16強賽門票以及對戰3連勝。

不過今天雙方再度碰頭，李卓耀卻取得一面倒的優勢，在首局賽事中李卓耀開賽就取得8：4的領先優勢，但周天成隨後打出一波5：1扳平，但李卓耀又回敬一波4：0攻勢擴大差距，並以21：15先下一城。

第二局李卓耀乘勝追擊，開局打出12：2的攻勢，在大幅落後的情況下，儘管周天成並未放棄比賽仍努力追分，但最終仍是以8：21敗下陣來，連續兩周止步於8強。

至於我國混雙組合胡綾芳／楊博軒，8強賽面對馬來西亞吳塤閥／賴潔敏，則以11：21、15：21敗下陣來，同樣無緣4強。

周天成 羽球

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