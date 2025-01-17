足球／西甲與加密貨幣平台合作 皇馬傳奇球星旋風訪台

48歲的西甲皇家馬德里退役球星莫里恩特斯（Fernando Morientes）在昨天訪台，並在今天為西甲與加密貨幣交易平台的合作記者會站台，已經高掛球鞋10多年的莫里恩特斯表示，儘管這次他第一次來到台灣，但也留下相當深刻的印象，而今晚他也將搭機返回西班牙，並期待下一次再度來台造訪。

出生於西班牙古都卡塞雷斯的莫里恩特斯，在17歲時就從小城球會阿爾巴塞特展開職業生涯，並曾效力過皇馬、摩納哥、利物浦與瓦倫西亞等勁旅，其中在皇馬時期曾三度助隊奪下歐洲冠軍聯賽金盃，並且曾在2004年奪下歐洲冠軍聯賽神射手殊榮。

除了在職業俱樂部表現亮眼外，莫里恩特斯也曾兩度代表西班牙參與過世足賽，並有五球進球紀錄，在今天出席記者會時他也透露，2002年與巴拉圭之戰靠著頭槌進球，是他生涯至今最難忘的一顆進球。

在2010年高掛球鞋從職業球員身份退役後，莫里恩特斯也成為西甲的大使，並且以球評身份分享對比賽的見解，但他也花了更多時間陪伴家人，而這次他也以西甲大使的身份在昨天抵台，並出席今天的合作記者會。

莫里恩特斯表示，這是他第一次來台灣，但肯定不會是最後一次，談到這次西甲與加密貨幣交易平台合作，他也認為是一次非常適合的合作機會，也希望藉由高科技的交易平台來協助足球推廣，讓更多人感受到西甲的魅力與精神。

西甲大中華區執行副總裁孫至誠表示，這次西甲與加密貨幣交易平台合作，希望透過科技拉近與球迷的距離，同時也將會是一次趣味與創造型的合作，未來也可能透過虛擬收藏品或是體驗的方式，讓更多球迷能感受到足球的魅力，而他們也將攜手支持台灣足球發展，讓西甲與當地社區有更深厚的聯繫。