桌球／郭冠宏不敵中國新星陳垣宇 WTT挑戰賽4強止步

中央社／ 台北16日電
郭冠宏。全中運提供(資料照)
郭冠宏。全中運提供(資料照)

16歲台灣桌球小將郭冠宏首度闖進世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽男單4強後，今天面對中國新星陳垣宇，以0比3落敗，無緣決賽，但已締造個人最佳成績。

郭冠宏開季首站挺進WTT杜哈球星挑戰賽會內賽後，排名從原本在200名之外，本週來到第191名，這次在馬斯開特挑戰賽再從男單資格賽打進會內賽，一路過關斬將，16強扳倒世界排名第23中國選手向鵬，8強淘汰排名第75的法國選手巴德（LilianBardet），連續上演「下剋上」戲碼。

郭冠宏4強遭遇到排名第54名、19歲中國新星陳垣宇，而對手曾拿下去年WTT支線賽德國杜塞道夫第2站冠軍，本週更在16強爆冷擊退德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），實力不容輕忽。

郭冠宏開賽以4比1占上風，儘管被超前後、以8比7再度要回領先，可惜隨後連丟4分，以8比11將首局拱手讓人。

雙方次局持續拉鋸，面對陳垣宇正手犀利攻勢，郭冠宏後半段落居下風，以8比11再丟1局。

郭冠宏第3局在8比7領先時，未能把握機會，以8比11落敗，無緣決賽。

談到郭冠宏4強表現，教練黃聖盛接受中央社訪問表示，對手的反擊確實做得不錯，進到相持端對抗時，郭冠宏確實是稍落下風，「這場球對手應該是有做足了功課了，對冠宏出手方位，預判都還可以。」

黃聖盛認為，郭冠宏開季這2站表現，有發揮平時水準，成績算超乎預期，「這樣的表現算不錯了，回來後再練、再加強，想辦法成為更優秀的選手。」

大聯盟 挑戰賽 郭冠宏

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