印度羽賽／林俊易退小波波夫晉8強 麟榤配不敵南韓組合

BWF超級750的印度羽球公開賽今天進行到16強賽程，其中世界排名第15名的「左手重砲」林俊易遭遇世界排名第27名的法國好手小波波夫（Christo Popov），在首局一度拉鋸的情況下，最終仍是以25：23、21：11直落二勝出，繼周天成後搶下第二張男單8強門票。

年僅22歲的小波波夫，去年在BWF超級300的德國公開賽與海洛名人賽奪下兩座冠軍，並且在全英公開賽也打進到4強賽表現搶眼，而他與林俊易生涯還不曾在BWF巡迴賽中碰頭，今天兩人交鋒也在首局打出激烈拉鋸戰。

首局前段兩人一來一往互有領先，不過在7：6時林俊易靠著一波4：0攻勢稍稍拉開差距，不過小波波夫也展現韌性，在林俊易以20：15取得5個局點後，不僅全都成功化解，還反以21：20搶下局點，但林俊易也沒有輕易退讓，在前6個局點都被化解後，最終仍是以25：23先下一城。

第二局前段小波波夫一度取得5：4領先，不過林俊易接下來一口氣連拿10分，奠定勝基，最終也以21：11拿下勝利，挺進到8強賽後將迎戰印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）。

至於男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在16強賽則是遭遇南韓組合姜敏赫／真龍，「麟榤配」去年香港公開賽就曾與姜敏赫碰頭，不過當時他的搭擋還是徐承宰，當時王齊麟／邱相榤在四強賽苦戰3局後遭逆轉。

而今天開賽姜敏赫／真龍就打出7：1的開局攻勢，並且在一路領先下以21：15先下一城，不過「麟榤配」第二局隨即作出回應，在2：6落後的情況下一路追分，並在19：19時搶下關鍵兩分，以21：19扳平戰局。

但決勝局南韓組合攻勢再起打出4：0開局，儘管「麟榤配」也展現韌性，一度以9：6反超前，但仍是在局末遭逆轉，以17：21敗下陣來，無緣8強。