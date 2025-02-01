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射擊／瞄準洛杉磯奧運 楊昆弼帶妻回彰化練槍

聯合報／ 記者曾思儒／專題報導
楊昆弼去年底和韓籍女友結婚。本報資料照片
楊昆弼去年底和韓籍女友結婚。本報資料照片

廿六歲的射擊好手楊昆弼已三度叩關奧運殿堂，去年巴黎奧運雖以一分之差無緣決賽，不過年底娶回韓籍美嬌娘，妻子也是不定向飛靶國手，夫妻倆以二○二八年洛杉磯奧運為目標，期待一起穿中華隊戰袍登頒獎台。

楊昆弼個性低調，和太太透過泰國選手介紹認識後愈走愈近，去年十二月決定登記結婚，在社群並沒太張揚，預計今年再舉行婚禮。他透露兩人平常都用英文溝通，也會互相學習對方語言，很感謝太太放下工作到台灣幫忙打點身邊大小事，農曆年已經安排好回彰化老家，除了和家人團圓，選手出身的太太也可以到老家附近的訓練場維持手感。

「出道」甚早的楊昆弼，二○一六年打下里約奧運門票時才十八歲，一五年就開始長期在國訓中心訓練、國際賽四處征戰的他和家人相處時間不多，農曆年成為和親人聚首的難得機會，尤其農曆年後不久就要到義大利移地訓練，更要好好把握假期。

「陪家人吃飯、聊天，享受一般人的生活就滿足。」第一次以「人夫」身分過年的楊昆弼，最期待吃到媽媽的好手藝，他笑說：「媽媽做的每一道都好吃，在家吃飯最溫馨。」

巴黎奧運 楊昆弼

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