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輕艇／獎金拿來娶老婆 賴冠傑備戰名古屋亞運
先在杭州亞運為台灣拿下輕艇靜水競速史上首金，賴冠傑去年更成為首位登上奧運殿堂的輕艇競速台灣選手，除看見世界的強度以外、他也和長跑多年的女友登記結婚，蛇年將以「人夫」身分繼續拚戰，目標放在明年名古屋亞運挑戰連霸。
去年底剛剛過廿八歲生日的賴冠傑來自宜蘭，最初是田徑選手，國中才開始轉練輕艇；原本專攻短距離，因亞運和奧運取消短距離才投入一千公尺，杭州亞運上演第五名到摘金逆轉勝，接續更划進巴黎奧運，改寫台灣新頁。
「去過奧運，看到一堆怪物，回來有增加力量和體能。」賴冠傑透過冬季訓練為二○二五年新賽季準備，農曆年假期之後計畫出國移地訓練，為五月亞錦賽準備，下一步目標當然鎖定名古屋亞運。
笑說把杭州亞運獎金拿來娶老婆，去年五月結婚的賴冠傑特別期待蛇年農曆年假期，「父母離開得早，剩下奶奶，過去過年都很簡單，和太太在一起變得比較豐富。」和新婚妻子初二「回娘家」對賴冠傑就是新體驗，和新家人們一起小酌、聊天，就是為新賽季充電的最好方式。
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