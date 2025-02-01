體操／新手人夫初體驗 唐嘉鴻首次陪妻回娘家

去年農曆年還在為巴黎奧運資格最後衝刺，體操「亞洲貓王」唐嘉鴻最終收穫甜美果實，從花都帶回奧運男子單槓銅牌，今年農曆年總算能好好休息，也能盡「人夫」責任，第一次陪妻子回娘家，感受蛇年過年氣氛。

廿八歲的唐嘉鴻單槓上的飛躍動作奔放，個人生活卻十分低調，去年一月登記結婚，新婚後的第一個農曆年仍和體操為伍，去年農曆年也是他目前印象最深刻的一次過年。

「二○二四只有休除夕，圍爐完初一訓練，初二就出國比賽了。」去年正為巴黎奧運資格努力的唐嘉鴻，大家還在過農曆年假期，他和團隊已飛到埃及參加世界盃開羅站。最終他在開羅站一舉奪金，且成為唯一拿到巴黎奧運體操資格的台灣男子選手，八月更在嬌妻見證下站上頒獎台，徹底走出前年左腳阿基里斯腱斷裂意外。

帶著巴黎奧運銅牌回台，獲得精英獎最佳男運動員獎肯定的唐嘉鴻總算有較多時間陪家人，今年農曆年也有比過往更充分的休息時間，他笑說心情輕鬆許多，也可以體驗陪太太「回娘家」傳統，且爸爸剛好屬蛇，讓他對蛇年充滿期待。

唐嘉鴻農曆年後已有許多計畫，包括今年亞錦賽和世錦賽都是鎖定的大賽，去年底他也去進修Ａ級裁判講習，了解新規則，幫助自己在新動作、新的成套上有更完整的呈現，「今年會是比較緩和的一年，不過還是有亞錦賽和世錦賽，可以熟悉些新套路」。

「亞洲貓王」也透露，已在尋覓外籍教練，目前和日本籍教練接觸中，最快今年中就有新成員加入團隊，「對巴黎奧運的表現沒很滿意，還有進步空間，會繼續努力，給團隊的回饋可以更多」。