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密件提供迷你足協查核報告 體育署聲明：非為誰遮掩
立法委員黃國昌今天在臉書粉絲團上表示，針對去年迷你足協補助弊案，體育署今天以「密件」方式回覆查核結果，直問是想為誰遮掩，體育署晚間也發出四點聲明回應，強調為避免相關公務資訊外洩，爰以「密件」形式提供，此為機關資訊傳遞方式，絕無替誰遮掩之意。
體育署聲明如下：
有關今(天臉書社群平臺上有關「『密件』提供迷你足協查核報告，是想替誰遮掩?」，體育署特此鄭重聲明如下：
一、 體育署係依113年12月12日「113年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分」黨團協商決議，將本案查核報告提供黃委員國會辦公室，基於提供立法委員之各項資料務求正確，均循行政程序謹慎處理。
二、 審計部已將本案移送檢調單位，與本案相關之檔案資料（包括會計師查核報告等），均屬配合後續調查之重要證物；又體育署配合審計部查核，亦委託專業會計師，進行實地查核，已將查核結果函知迷你足協，要求該會即刻改正缺失事項，並依限繳回溢領補助款。惟因迷你足球協會亦有權利進行說明與訴願，體育署後續仍將依申覆舉證內容予以續處，為避免相關公務資訊外洩，爰以「密件」形式提供，此為機關資訊傳遞方式，絕無替誰遮掩之意。
三、 因會計師進行詳細查核事項補助案資料長達11年份，依逐步查證確認結果，要求應繳回款項的金額比審計部的抽查高，所耗時間亦比初期預期久，故有社群平臺所述之資訊落差。很遺憾行政部門配合委員的要求進行會計查核卻反被認為掩護。
四、 本案已進入司法調查程序，體育署重申將秉持毋枉毋縱之立場，配合協助相關調查。
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