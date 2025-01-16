快訊

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

桌球／WTT挑戰賽 郭冠宏首闖男單4強

中央社／ 台北16日電
郭冠宏。全中運提供(資料照)
郭冠宏。全中運提供(資料照)

16歲台灣桌球小將郭冠宏今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽男單8強，僅花不到16分鐘，以3比0力挫法國選手巴德，首闖4強，晚間將對決中國新星陳垣宇。

世界排名第191名郭冠宏本週在阿曼舉辦的WTT馬斯開特挑戰賽打出代表作，從通過資格賽考驗，到會內賽連過2關，包括在16強以3比1扳倒世界排名第23、中國選手向鵬。

郭冠宏8強碰上法國選手巴德（Lilian Bardet），開賽就以5比0攻勢強勢開局，並以11比5先聲奪人，次局持續掌控比賽節奏，以11比5再下一城。

郭冠宏第3局展現正手拍威力，開局連拿3分，對手還一度氣到摔拍，暫停過後，郭冠宏攻勢依舊凌厲，一鼓作氣取得8比0領先，並以11比3贏得勝利，搶下4強門票。

教練黃聖盛接受中央社訪問時表示，郭冠宏今天前3板優勢展現明顯，整場比賽節奏也有控制住。

郭冠宏晚間將與19歲中國新星陳垣宇爭奪決賽門票，而陳垣宇這次曾在16強扳倒德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），也是黑馬之一。

男雙部分，台灣組合張佑安與洪敬愷稍後也將在4強上陣，對手為中國組合黃友政與陳垣宇。

大聯盟 挑戰賽 郭冠宏

延伸閱讀

印度羽賽／大戰3局退陸將陸光祖 周天成男單8強就位

懷抱桌球選手夢 小六女竟遭猥褻30次 色教練和解減為2年6月刑

印度羽賽／林俊易扳倒地主名將森恩 闖進男單16強

桌球／郭冠宏爆冷扳倒世青金牌向鵬 勇闖WTT挑戰賽8強

相關新聞

桌球／WTT挑戰賽 郭冠宏首闖男單4強

16歲台灣桌球小將郭冠宏今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽男單8強，僅花不到16分鐘，以3比0力挫法國選手...

台灣發明另類高爾夫 雙北邀駐台代表樂玩「木球」

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今天邀34名駐台機構及外國商會代表，一起體驗由台灣人發明的木球運動。侯友宜表示，這是另類高...

2025雙北世壯運動會將舉行 港澳人士報名踴躍

亞洲首場世界壯年運動會將於5月17日由台灣台北市和新北市共同舉辦，據公布，目前已有超過3萬人報名參加，其中香港和澳門有9...

提升無動力飛行運動安全係數 體育署推動安全管理機制

為提升消費者參與無動力飛行運動時的安全係數，體育署自今年1月1日起試辦無動力飛行運動安全管理相關機制及措施，以強化無動力...

亞冬運我國代表團今授旗 范睿紘首次參賽盼開眼界

第9屆亞洲冬季運動會將於2月7日在中國大陸哈爾濱舉行，我國今年也將派出67位選手參與5個項目，代表團也在今天進行授旗，而...

印度羽賽／大戰3局退陸將陸光祖 周天成男單8強就位

名列印度羽球公開賽男單第7種子的我國「一哥」周天成，今天和中國大陸對手陸光祖大戰3局，小天歷經1小時又7分鐘以21：15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。