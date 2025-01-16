快訊

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

台灣發明另類高爾夫 雙北邀駐台代表樂玩「木球」

中央社／ 新北16日電
蔣萬安、侯友宜16日參加「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。中央社 中央社
蔣萬安、侯友宜16日參加「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。中央社 中央社

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今天邀34名駐台機構及外國商會代表，一起體驗由台灣人發明的木球運動。侯友宜表示，這是另類高爾夫運動，藉此向各國宣傳並鼓勵參賽。

在2025雙北世界壯年運動會倒數120天，雙北今天在新北市新莊體育館舉辦「跨國木球友誼交流賽」，吸引19個駐台機構、商會共34人參與。邀請世壯運木球競賽顧問、丹鳳高中教練陳國賓現場示範教學。

新北市體育局長洪玉玲表示，每屆世壯運主辦國可新增比賽項目，由台灣人發明的木球運動，就是台灣主辦時主張而新增的比賽項目，為增加國外選手熟悉度及報名，才舉辦這場比賽。

侯友宜表示，木球的打法、規則和高爾夫相似，是台灣人所發明出來的平民高爾夫運動，球的大小一手掌握，球門柱及球桿的設計靈感來自台灣啤酒瓶。

蔣萬安表示，木球是木質樓梯扶手柱上的圓球。球桿及球門則是發想是啤酒瓶，中間的門擋則是紅酒杯，好像在擊球成功過門後的翻轉，象徵得分後舉杯喝酒的喝彩動作，不僅象徵台灣在地的特色，也希望藉由世壯運木球運動來推廣這項老少咸宜的運動。

他表示，世壯運報名的人數已有3萬1000多人，希望在2月17日最後報名截止階段，拜託各國使節代表能多多宣傳及鼓勵報名參賽，選手來台參加世壯運時還可到雙北及桃園、宜蘭等各地旅遊。

世壯運 高爾夫

延伸閱讀

雙北市長打木球宣傳世壯運 侯友宜祭3個月免費觀光公車

鼎越暫緩京華城20%容獎 蔣萬安稱「最好結果」最終司法說了算

最新民調侯友宜施政滿意度回溫 蔣萬安也上升至54.58％

鼎越暫緩京華城案20%容獎 蔣萬安：最好結果

相關新聞

台灣發明另類高爾夫 雙北邀駐台代表樂玩「木球」

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今天邀34名駐台機構及外國商會代表，一起體驗由台灣人發明的木球運動。侯友宜表示，這是另類高...

2025雙北世壯運動會將舉行 港澳人士報名踴躍

亞洲首場世界壯年運動會將於5月17日由台灣台北市和新北市共同舉辦，據公布，目前已有超過3萬人報名參加，其中香港和澳門有9...

提升無動力飛行運動安全係數 體育署推動安全管理機制

為提升消費者參與無動力飛行運動時的安全係數，體育署自今年1月1日起試辦無動力飛行運動安全管理相關機制及措施，以強化無動力...

亞冬運我國代表團今授旗 范睿紘首次參賽盼開眼界

第9屆亞洲冬季運動會將於2月7日在中國大陸哈爾濱舉行，我國今年也將派出67位選手參與5個項目，代表團也在今天進行授旗，而...

印度羽賽／大戰3局退陸將陸光祖 周天成男單8強就位

名列印度羽球公開賽男單第7種子的我國「一哥」周天成，今天和中國大陸對手陸光祖大戰3局，小天歷經1小時又7分鐘以21：15...

東超籃賽／4強賽落腳澳門 國王、領航猿拚晉級

東亞超級聯賽（EASL）今天宣布，2025年4強賽將於澳門特別行政區舉行，目前台灣代表桃園璞園領航猿和新北國王都有機會前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。