台灣發明另類高爾夫 雙北邀駐台代表樂玩「木球」

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今天邀34名駐台機構及外國商會代表，一起體驗由台灣人發明的木球運動。侯友宜表示，這是另類高爾夫運動，藉此向各國宣傳並鼓勵參賽。

在2025雙北世界壯年運動會倒數120天，雙北今天在新北市新莊體育館舉辦「跨國木球友誼交流賽」，吸引19個駐台機構、商會共34人參與。邀請世壯運木球競賽顧問、丹鳳高中教練陳國賓現場示範教學。

新北市體育局長洪玉玲表示，每屆世壯運主辦國可新增比賽項目，由台灣人發明的木球運動，就是台灣主辦時主張而新增的比賽項目，為增加國外選手熟悉度及報名，才舉辦這場比賽。

侯友宜表示，木球的打法、規則和高爾夫相似，是台灣人所發明出來的平民高爾夫運動，球的大小一手掌握，球門柱及球桿的設計靈感來自台灣啤酒瓶。

蔣萬安表示，木球是木質樓梯扶手柱上的圓球。球桿及球門則是發想是啤酒瓶，中間的門擋則是紅酒杯，好像在擊球成功過門後的翻轉，象徵得分後舉杯喝酒的喝彩動作，不僅象徵台灣在地的特色，也希望藉由世壯運木球運動來推廣這項老少咸宜的運動。

他表示，世壯運報名的人數已有3萬1000多人，希望在2月17日最後報名截止階段，拜託各國使節代表能多多宣傳及鼓勵報名參賽，選手來台參加世壯運時還可到雙北及桃園、宜蘭等各地旅遊。