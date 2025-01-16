提升無動力飛行運動安全係數 體育署推動安全管理機制

為提升消費者參與無動力飛行運動時的安全係數，體育署自今年1月1日起試辦無動力飛行運動安全管理相關機制及措施，以強化無動力飛行運動安全管理，保護消費者權益，並為相關產業創造穩定的成長環境。

此次試辦措施包括三大主軸：

一、導入載飛員IMSAFE自我檢視機制

為降低因疲勞或身心狀況影響無動力飛行運動安全的風險，參考航空業使用的IMSAFE標準（包含：疾病、藥物、壓力、酒精、疲勞、情緒6項自我檢視），體育署設計載飛員自我檢視表，結合簽到紀錄，要求載飛員在每日業務執行前檢核自身狀態，確保安全執行任務。

二、推動消費者安全檢視機制暨提升風險認知

為增進消費者對參與無動力飛行運動時的風險認知，體育署製作了載飛體驗安全檢視暨知情同意書，消費者需於參與無動力飛行運動體驗前後簽署確認，以提升安全與自我責任意識。

三、建立事故通報流程與通報平台

為提升事故管理效率，體育署依據「無動力飛行運動及其經營管理辦法」第11條規定，建置事故通報流程並設立「無動力飛行運動事故通報平台」，以利地方主管機關及無動力飛行運動業於通報事故時有所依循，並記錄事故資訊作為未來檢討改進的依據。

體育署指出，上述措施體育署經專家學者與地方政府代表共同研議，並於去年舉辦的「2024無動力飛行運動業交流分享暨安全管理知能座談會」中，向各界進一步說明，獲得一致肯定，今年將啟動試辦。

由於無動力飛行運動是一項結合冒險與自然的活動，但也伴隨一定風險。體育署表示，本次試辦將採取滾動修正方式，持續優化機制，並廣泛蒐集各方意見，以建立更完善的安全管理模式，為臺灣無動力飛行運動創造更安全的環境。