2025雙北世壯運動會將舉行 港澳人士報名踴躍

亞洲首場世界壯年運動會將於5月17日由台灣台北市和新北市共同舉辦，據公布，目前已有超過3萬人報名參加，其中香港和澳門有900餘人，高居報名參賽首位；台灣陸委會官員表示，這項賽事可促進台灣與港澳之間的多元文化交流。

台灣大陸委員會港澳蒙藏處處長兼財團法人台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水今天說，台灣與港澳間除了經貿、文化互動密切，也經常有各類體育賽事交流，運動賽事不僅可切磋技藝，更能促進多元文化交流，歡迎港澳人士踴躍報名參加。

「2025雙北世界壯年運動動會」的報名截止日期為2月17日，凡年滿30歲或符合運動項目報名資料，不需經過選拔，即可報名參賽；主辦方預料報名人數仍會持續增加。

世壯運為每4年舉辦一次的國際大型綜合性運動會，是倡導終身運動、全民運動及結合觀光旅遊的重要國際賽事。

5月17日登場的雙北世壯會，是繼2017台北世大運後，台灣辦理規模最大的綜合型國際運動賽會，運動項目包括射箭、棒壘球、籃球、自由車、高爾夫、划船、排球、壁球、射擊、網球等。

由於這項國際賽事也結合觀光旅遊元素，因此，本屆雙北世壯會的參賽者除了享有指定航空票價優惠外，還有機會抽中新台幣5000元旅遊基金，所有報名成功者還將獲得背包、運動水壺及毛巾等禮包。