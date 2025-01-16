亞冬運我國代表團今授旗 范睿紘首次參賽盼開眼界

第9屆亞洲冬季運動會將於2月7日在中國大陸哈爾濱舉行，我國今年也將派出67位選手參與5個項目，代表團也在今天進行授旗，而將代表我國參加冬季兩項與越野滑雪的范睿紘也代表選手受領加菜金，首次參加亞冬運的他也期待能與亞洲各國好手同場競爭、開眼界。

今年亞冬運將在農曆年後於哈爾濱登場，我國共有男子選手38位、女子選手29位將在冬季兩項、冰壺、冰球、滑冰（競速、短道競速、花式）及滑雪（阿爾卑斯式、越野）等5種運動競賽，加上教練與工作人員，總人數達110人，創下歷屆新高。

在今天的授旗典禮上，代表團團長林鴻道說：「冬季運動會對我們來講是個非常艱辛的任務，在亞熱帶國家，先天環境不足，但不希望後天失調，希望政府給予冬季運動項目資源給予更多經費，後天上有更多資源來打拚。這次代表團非常不容易，有史以來人員數最大一團，代表協會、教練、選手很努力，在艱辛環境下能取得那麼多競賽項目參賽資格，還很多選手在國外加強訓練，不管國內外選手都做好最好準備，希望這次亞洲運動會有好的表現，朝最好目標邁進。」

這也是我國自第二屆亞冬運首次參賽開始，連續7屆參與這場亞洲冬季運動盛會，愛爾達電視特別派遣專業團隊前往哈爾濱進行採訪與轉播，我國代表隊選手將於27日陸續啟程，目前仍有不少選手仍在國外訓練，進行最後備戰。

其中過去是曲棍球選手的范睿紘，儘管接觸冬季運動時間並不算長，但首次參加亞冬運的他也將在越野滑雪與冬季兩項（越野滑雪加射擊）賽事出賽，他透露自己過去有溜直排輪與越野滑雪經驗，在滑雪學會的推廣下才開始接觸冬季兩項，平時除了會前往關山自行車場以滑輪替代練習滑雪外，射擊則會在公西靶場進行訓練。