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印度羽賽／大戰3局退陸將陸光祖 周天成男單8強就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成和中國大陸對手陸光祖大戰3局獲勝挺進8強。 中央社
周天成和中國大陸對手陸光祖大戰3局獲勝挺進8強。 中央社

名列印度羽球公開賽男單第7種子的我國「一哥」周天成，今天和中國大陸對手陸光祖大戰3局，小天歷經1小時又7分鐘以21：15、13：21、21：14取得9度對戰的第7勝，成為第一位晉級8強的台將。

小天首局開場連拿2分後，不曾嘗過落後滋味，先下一城後第二局也先取得7：4領先，但被陸光祖打出連拿7分的逆轉攻勢，進而扳平局數。

決勝局前段比分拉鋸，兩人6度戰平，小天靠10：10時連拿3分奠定領先優勢，15：13時再打出另一波連下3分攻勢，最終就以21：14拿下8強門票。

印度公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金95萬美元，小天領銜下共有3名台將闖過首輪，小天今天開出紅盤，晚間「左手重砲」林俊易和蘇力揚將在第一球場接連上陣搶勝，林俊易要碰法國兄弟檔的弟弟小波波夫（Christo Ppov），蘇力揚要對決列第2種子的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）。

女單第二輪僅存的台將希望「中租學霸」許玟琪，今天碰列第7種子的新加坡楊佳敏沒能再進一步，第二局雖克服最多5分落後，將戰局延長到決勝第3局，仍以12：21、21：19、19：21惜敗，止步16強。

林俊易 羽球 許玟琪

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