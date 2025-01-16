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東超籃賽／4強賽落腳澳門 國王、領航猿拚晉級

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東超籃賽今年4強將在澳門舉行。圖／EASL提供
東超籃賽今年4強將在澳門舉行。圖／EASL提供

東亞超級聯賽（EASL）今天宣布，2025年4強賽將於澳門特別行政區舉行，目前台灣代表桃園璞園領航猿新北國王都有機會前進4強，爭奪冠軍獨享的100萬美金高額獎金。

EASL公告，今年4強賽將於3月7日舉行，休兵一日後在3月9日進行冠軍戰和季軍戰，門票將於2月7日中午12點起在新濠影滙官網開售。今年維持上季獎金，總冠軍隊伍將贏得100萬美金，亞軍獎金50萬美金，季軍可獲得25萬美元。

4強賽將於新濠國際旗下的新濠影滙綜藝館舉行，國王和領航猿去年底就曾造訪同樣場館。對於2025年東超四強賽將在澳門舉辦一事，東超首席執行官李小龍（Henry Kerins）說：「東超非常高興宣布 2025 年東超終極四強賽將在澳門特別行政區舉行，澳門已成為我們在大灣區拓展的重要支柱。這一里程碑顯示了我們對該地區的深厚承諾，也再次證明了高品質籃球賽事能夠推動經濟增長、文化活力和社區參與。憑藉現代化基礎設施和熱情的球迷群體，澳門成為舉辦此高規格賽事的理想地點，我們期待這項賽事為該地區帶來蓬勃生機。」

東超也一併宣布，斯伯丁（Spalding） 和濟州火山岩盤礦泉水SamDaSoo（Jeju Samdasoo）成為本賽季的主要贊助商。

新北國王 桃園璞園領航猿 籃球

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