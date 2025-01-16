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洛杉磯將迎世足與奧運 災後重建面臨挑戰

中央社／ 洛杉磯15日專電
洛杉磯受野火重創，未來3年有大型體育賽事包含世足與奧運，重建之路挑戰多。 路透
洛杉磯受野火重創，未來3年有大型體育賽事包含世足與奧運，重建之路挑戰多。 路透

洛杉磯受野火重創，未來3年有大型體育賽事在此舉辦，包括2026年世界盃足球賽、2027年超級盃美式足球賽、2028年奧運，災後重建之路面臨多重挑戰。

2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）有6場在SoFi體育場舉行；2027年超級盃美式足球賽也在同場地；2028年奧運及帕運則是遍及洛杉磯數十個場館，可望迎接全世界1500萬旅客來訪。

2028年洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼（CaseyWasserman）近日針對野火災情聲明，表達洛杉磯主辦奧運會的信心。加州州長紐松（Gavin Newsom）也在媒體上發言，體育賽事是展現洛杉磯精神的機會。

華瑟曼表示：「洛杉磯以其堅韌和決心聞名，在這個艱難的時刻，社區的力量和團結讓這座城市更加與眾不同，當2028年洛杉磯歡迎全世界，我們的精神會更加閃耀。」

「洛杉磯時報」報導，面對未來3場大型體育賽事，籌備單位與政府領袖認為，有助鼓舞人心並刺激經濟；但也有批評者擔心，政府投入資源舉辦賽事，可能影響重建工作。

奧勒岡州太平洋大學專門研究運動政治學的學者博伊科夫（Jules Boykoff）指出：「任何城市要籌辦3個大型賽事都會忙得不可開交，如果政府裡的公職人員要忙於奧運和超級盃，他們就沒辦法顧及其他。」

儘管舉辦大型賽事可能瓜分重建的資源，博伊科夫指出，洛杉磯一定會堅持辦下去，這些政治領導人可望塑造出一種這座城市從災害中重新站起來的形象，提振民心。

日本在2011年311大地震、福島核災之後，仍申辦2020年東京奧運，就是採取這樣的立場，希望舉辦大型體育賽事可以鼓舞士氣，刺激經濟。國際奧會也樂見賽事為社會帶來影響。

反對洛杉磯奧運的社運團體NOlympics LA發言人希恩（Eric Sheehan）表示：「我們怎麼可能同時處理這麼多事情下又做好這些工作，唯一的替代方案就是犧牲受災居民的權益。」

帕運 超級盃

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