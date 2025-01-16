印度羽賽／林俊易扳倒地主名將森恩 闖進男單16強

BWF超級750系列的印度羽球公開賽，台灣好手林俊易今天在男單首輪以21比15、21比10扳倒地主名將森恩，攜手另名台灣好手蘇力揚前進男單16強。

世界排名15名的林俊易是台灣男單「二哥」，僅次於世界排名第9的周天成，本週征戰世界羽球聯盟（BWF）超級750系列的印度公開賽，首輪即與世界排名12的「印度一哥」森恩（Lakshya Sen）正面交鋒，過去雙方僅有1次對戰紀錄，由林俊易苦戰3局逆轉取勝。

此役首局一開始林俊易雖然陷入落後，但隨即連得6分逆轉比分，而且一路壓制對手，即便林俊易錯失4個局點機會，仍順利以21比15先馳得點，加上林俊易在次局延續氣勢，開局即打出9比2攻勢奠定勝基，最後僅花費37分鐘再以21比10取勝，取得男單16強門票。

而另名台灣男單好手蘇力揚，今天則在首輪面對地主名將普蘭諾伊（Prannoy H. S.），雖然首局以16比21讓出，但立刻再以21比18、21比12上演逆轉勝，同樣搶下男單16強資格，下一輪將對上首輪擊敗王子維的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），力拚前進8強。

至於混雙部分，榮膺賽會第5種子、世界排名第9的「楊胡配」楊博軒、胡綾芳今天以21比19、21比12力退「英國組合」，順利通過首輪考驗，接下來則將與「地主組合」爭奪8強資格。