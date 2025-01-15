印度羽賽／逆轉地主名將 蘇力揚勇闖16強

世界排名33的我國好手蘇力揚，印度公開賽開出紅盤，面對世界排名26的地主名將普拉諾（H. S. Prannoy），蘇力揚和首度交手一樣演出後來居上戲碼，以16：21、21：18、21：12打下對戰2連勝，成為第2位站上男單16強的台將。

印度公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金95萬美金，男單共有6位台將，昨天率先登場的「一哥」周天成順利過關，今天先上陣的李佳豪碰2021年奪下世錦賽金牌的新加坡駱建佑，以15：21、20：22惜敗。

接棒上陣的蘇力揚，去年全英賽後再度遭遇普拉諾，蘇力揚雖以16：21讓出首局，第二局打出4：0後就一路領先，以21：18扳平局數後，決勝局同樣先拿3分，17：12時再連拿4分，逆轉闖進16強。

「羽球王子」王子維首輪就碰上列第2種子的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），首局王子維在16：20下瓦解對手2個局點，仍以18：21讓出，第二局又在先拿第1分下被連拿6分逆轉，以15：21止步首輪。

女單台將代表邱品蒨今天挑戰南韓「世界球后」安洗瑩，世界排名28的邱品蒨第一局技術暫停時握有11：6領先，還先拿到局末點，可惜網前小球失誤下錯過機會，以20：22、15：21錯過扳倒球后的機會。

另名女單台將林湘緹碰中國大陸對手高昉潔，雖以21：18先下一城，但遭對手連趕2局，以13：21、14：21錯過勝利。