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澳網／大坂直美力退捷克女將 生女後首度晉級大滿貫第三輪

中央社／ 墨爾本15日綜合外電報導
日本網球名將大坂直美。新華社
日本網球名將大坂直美。新華社

日本網球名將大坂直美在本屆澳洲網球公開賽第二輪賽事中，先輸1盤倒趕2盤，順利擊敗捷克選手穆霍娃。這是大坂2023年生下女兒後，首度挺進大滿貫賽事第三輪。

法新社報導，曾在2019與2021年奪下澳網女單金盃的大坂，以1比6、6比1、6比3擊敗大會第20種子穆霍娃（Karolina Muchova），也替去年在美網敗陣「復仇」。

這名日本網壇明星在首輪對決法國選手賈西亞（Caroline Garcia）時，同樣打滿3盤才贏得勝利。

大坂今天在賽後被問及如何逆轉局勢時回答：「老實說，我使出了全力。」她也說：「我感覺把所有能量都留在球場上。我認為我可以表現得更好，但光是能重返這些球場…真的讓我一整年都充滿意義。」

穆霍娃與大坂前一次對戰是2024年美國網球公開賽時的事情，當時勝方是前者。而本屆澳網兩人再度對決時，穆霍娃花了32分鐘拿下第1盤。

不過，大坂在第2盤破了對手2個發球局，並成功把握第1個盤末點拿下第2盤。

到了決勝盤，大坂持續提升火力，跟曾晉級2021年澳網女單4強的穆霍娃纏鬥，並率先破了穆霍娃發球局後，以3比2領先。

第3盤第6局，大坂成功化解2個破發點保發，擴大領先優勢到4比2，後來接連保發且又破了穆霍娃1個發球局，最終以6比3贏得第3盤，全場花了1小時57分收下勝利。

大坂第三輪將對戰瑞士選手班西琪（BelindaBencic），勝方將取得16強賽事的門票。

大坂在賽後受訪時表示：「這場比賽對我意義重大。她（穆霍娃）對我來說，是個極為難纏的對手。」她回憶去年美網敗給穆霍娃時，笑稱「當時我的裝備是有史以來最好的，所以我當時很失望又生氣」，並形容這場勝利「是小小的復仇」。

大坂直美 澳網 美網

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