足球／強木在加盟領軍FC Vikings 彭台臨任榮譽領隊
FC Vikings球團近日在領隊陳湟滕力邀下，迎來兩位重量級人物的加入，將為台灣足球發展注入全新發展，包括前大同足球隊總教練、國家隊與五人制國家隊總教練的足球泰斗強木在，以及威爾力斯股份有限公司創辦人兼策略長、科學城女足俱樂部執行長、中華民國大師運動協會理事長、前體育署副署長彭台臨，正式加入球團，分別擔任總教練與榮譽領隊職務。
強木在為台灣足球界的重要奠基者，其教練生涯跨越半個世紀，曾帶領大同足球隊創下三連霸的輝煌戰績，並多次執掌國家隊與五人制國家隊教鞭，為國爭光，他對足球的無私奉獻與專業技術，獲得各界一致推崇。成為新任球團總教練後，強木在將繼續運用其豐富的經驗，為台灣足球技術層面的提升提供重要指導，並培養更多優秀人才。
彭台臨在體育、商業與學術界均有卓越成就，曾為體育署副署長，現作為中華民國大師運動協會理事長及科學城女足俱樂部的執行長，他致力於推廣足球運動，更創立了木蘭聯賽。彭台臨將以FC Vikings 榮譽領隊的身份，利用其國際連結與資源，協助協會推動多元化的足球計畫，強化基層與專業賽事的支持，並將促進台灣足球與國際的交流。
台灣全民足球協會理事長兼FC Vikings球團領隊的陳湟滕表示，強木在總教練與彭台臨榮譽領隊的加入，代表著台灣足球界的兩頂尖兩位專家，其專業背景與無私奉獻，將成為球團未來規劃與執行的重要舵手。期待透過這次合作，讓更多人參與並支持足球運動，為台灣足球注入新能量，並共同邁向更高的國際舞台。
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