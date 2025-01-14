印度羽賽／麟榤配28分鐘闖關 雙胞胎連兩輪遇內戰

總獎金95萬美金的印度公開賽今天點燃戰火，壓軸上場的新男雙組合王齊麟／邱相榤只花28分鐘就打下勝利，「一哥」周天成也順利過關，總計首日賽程共有7組台將拿到第二輪門票。

印度公開賽屬於BWF超級750賽事，今天男雙上演「內戰」，雙胞胎兄弟李芳任／李芳至和列第8種子的李哲輝／楊博軒正面對決，雙胞胎幾乎一路領先，以21：14、21：17拍下勝利；第二輪雙胞胎又要對自家人，要碰今天3局逆轉法國波波夫兄弟檔的劉廣珩／楊博涵。

台將最晚上陣的「麟榤配」也是遭遇雙胞胎組合，兩人面對蘇格蘭的小格里姆利（Christopher Grimley）／大格里姆利（Matthew Grimley）兄弟檔，只花28分鐘就以21：11、21：15拍下勝利。

男單台將唯一今天出賽周天成，首輪遭遇加拿大華裔對手楊燦也沒遇太大阻礙，以21：12、21：9過關，明天換籤表下半區的李佳豪、戚又仁、林俊易、蘇力揚和王子維上陣搶勝。

女單由宋碩芸和許玟琪打頭陣，宋碩芸碰地主名將辛德胡（P. V. Sindhu）以14：21、20：22敗陣，許玟琪3局逆轉蘇格蘭吉爾莫（Kirsty Gilmour），搶下16強門票。