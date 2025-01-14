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桌球／葉伊恬5局大戰扳倒黃怡樺 晉WTT挑戰賽16強

中央社／ 台北14日電
台灣桌球小將葉伊恬。（體育署提供）
台灣桌球小將葉伊恬。（體育署提供）

世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽會內賽今天開打，台灣17歲小將葉伊恬以3比2擊退40歲老將黃怡樺，而黃彥誠以直落3淘汰奈及利亞名將阿魯納，雙雙前進16強。

17歲小將葉伊恬上週在WTT杜哈球星挑戰賽，在教練莊智淵坐鎮下打出驚奇、直闖16強，本週排名大幅前進53名、來到第136名。

葉伊恬本週轉戰阿曼參加馬斯開特挑戰賽，女單資格賽3戰全勝，與黃愉偼、郭冠宏分頭挺進會內賽，而黃彥誠、黃怡樺則是直接從會內賽出發。

葉伊恬女單首輪碰上排名第36的黃怡樺，首局在8比10落後時，一連化解2個局點，以13比11逆轉搶下，次局以11比9再下一城。

黃怡樺隨後展開反擊，第3、4局各以11比4、11比6扳平戰局。

決勝局葉伊恬在0比2落後情況下，重新掌控比賽節奏，以11比4迎接勝利，連2站挺進16強。

黃怡樺接受中央社訪問時表示，對她而言，無論年紀大或小，在場上就是爭取贏得勝利，心態上也是平穩去打，「前兩局在場上領先時，沒有把握住機會」，自己在0比2情勢下，確實是比較下風。

男單部分，世界排名第66的黃彥誠去年亞錦賽曾爆冷扳倒當時排名第5的中國好手梁靖崑，讓人印象深刻，今天再以11比5、11比8、12比10，橫掃排名第20的奈及利亞名將阿魯納（Quadri Aruna）、前進16強。

至於郭冠宏與澳洲韓裔球員裴煥激戰5局，以3比2搶下晉級門票。

大聯盟 挑戰賽 郭冠宏

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