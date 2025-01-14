馬拉松／臺北馬拉松獲世界田徑總會「金標籤」認證

臺北市政府體育局以雙喜訊宣告邁入「運動年」；「2024臺北馬拉松」由2萬8千名跑者以雙腳寫下重要里程碑，現不僅獲得世界田徑總會（WA）「金標籤」正式認證，且今年在諸多國際城市爭逐申辦名額有限的金標籤賽事中脫穎而出，使「2025臺北馬拉松」延續金標籤，繼續擦亮全國最具指標城市路跑賽招牌；而去年上路的「U-Sport臺北樂運動」計畫，吸引10萬餘名市民加入會員，U幣集點數達151萬餘人次，使臺北市規律運動人口比例成長0.4％達39.6％，勇冠六都。

;體育局表示，「臺北馬拉松」經體育局與中華民國田徑協會、中華民國路跑協會持續共同努力，在賽道管制、沿途補給、賽事轉播上不斷精進，不僅已被全國跑者視為年度「期末考」指標，更是受世界田徑總會肯定已具備「金標籤」等級條件，去年體育局以金標籤規格舉辦「2024臺北馬拉松」，邀請眾多頂尖國際跑者來臺參賽，連帶提升國內選手跑出佳績，賽事圓滿落幕後，現獲世界田徑總會正式認證為「金標籤」馬拉松賽事，且在諸多國際城市爭取申辦年度有限名額金標籤賽事中，順利脫穎而出，今年底將延續金標籤迎接國內外跑者，用馬拉松運動行銷首都。

王泓翔局長表示，臺北馬拉松取得金標籤認證後，不僅成為國內最高等級城市馬拉松賽，且大大鼓舞臺灣路跑運動發展，且在這場年度大賽中迎來更多國際菁英跑者，透過體育成功提升臺北市的國際能見度；而今年度「2025臺北馬拉松」為迎接「2025雙北世界壯年運動會」，特保留全馬、半馬各2千名額供世壯運田徑公路賽完賽跑者優先免抽籤登記。

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