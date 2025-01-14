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洛杉磯野火肆虐 加州12支職業球隊合捐800萬美元

中央社／ 洛杉磯13日綜合外電報導
洛杉磯野火肆虐。 法新社
洛杉磯野火肆虐。 法新社

美國第2大城洛杉磯大片地區陷入火海，加州12支職業球隊今天承諾合捐800萬美元（約新台幣2.6億元）支持遇難者與消防人員。

綜合路透社與法新社報導，捐款隊伍包括職業美式足球聯盟NFL公羊與電光人、美國職籃NBA湖人與快艇、美國職棒大聯盟MLB道奇與天使、美國職業足球大聯盟MLS銀河與洛杉磯足球俱樂部、北美職業冰球聯盟NHL巨鴨與國王、美國女子職籃WNBA火花、美國國家女子足球聯賽NWSL天使城足球俱樂部。

這些球隊表示，捐款對象包括美國紅十字會（American Red Cross）、洛杉磯消防局基金會（LosAngeles Fire Department Foundation）、世界中央廚房（World Central Kitchen）及當地多個動物救援組織等。

運動商品製造商Fanatics也與球隊合作，向已撤離警報區的家庭分發約值300萬美元的商品。

為了避免分散救火的公共資源，NFL將今晚公羊與維京人的比賽移至亞利桑那州舉行。

在NBA方面，湖人2場與快艇1場比賽延後，但這兩支球隊今晚各自舉行主場賽事，這是兩隊自野火上週爆發以來的第1場比賽。湖人鼓勵球迷將捐贈物資帶到湖人位於市中心的球場。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）位於太平洋斷崖（Pacific Palisades）社區的房子在大火中付之一炬。他說，球隊將盡自己的一份力量，協助重建這座城市。

湖人隊在聲明中表示，今天的比賽要「獻給洛杉磯社區和南加州的急難救助人員」。

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