體育園丁／成體育班弱勢學生避風港 吳志朋樂當擺渡人

國立竹山高中學務主任同時也是中華民國曲棍球協會秘書長的吳志朋，回鄉服務至今已14年，過去幾年來他以體育教師的身分不僅幫助竹山國中體育代表隊在全國賽事中奪下佳績，還曾幫助新住民子女在拮据的環境中，達成學業與訓練兼顧的狀況，讓他們重新找回對生活的希望。

身為竹山高中校友的吳志朋，同時也是一位曲棍球選手，也因為這樣的背景讓他對於弱勢孩子以及體育生的學習和進路有很大的感觸，在14年前決定返鄉服務後，他致力於幫助體育班孩子們在學業與訓練間兼顧，甚至當學生因為家庭經濟因素面臨休學抉擇時，適時拉了孩子一把，幫助他們重新回到校園生活之中。

吳志朋曾遇過兩位家境清寒且身為新住民單親家庭子女的小慈與小洋，其中小慈的父親為了扛起家中經濟重擔在外縣市工作，姊姊也因為家庭經濟因素高中畢業後就直接就業，讓小慈剛來到新環境時一度煩惱家用不足及尚未繳納的學費與餐費，在壓力陡增的情況下也影響到學業與球隊訓練；至於小洋也在類似的家庭經濟問題下，加上國中同學的拉攏說服他休學，一度興起想跟同學一同參加宮廟活動賺錢的念頭。

在得知兩人的狀況後，吳志朋也隨即伸出援手，希望成為兩人的擺渡人，在課業方面除了請任課老師協助關注外，也找尋適合的線上學習資源，並帶領兩位住宿的孩子利用晚自習時間進行線上學習，也透過學校的扶助學習計畫，針對兩位學生的弱項科目進行補救教學，並培養他們的運動天賦，使其在課業與體育方面都能取得進步。

此外，吳志朋也不忘在心靈上給予關懷，利用休息時間聆聽兩人的想法與困擾，並透過一些案例分享讓他們仿效、看齊，使之自信大增、持續向上學習，適時機會教育與信心喊話，以溫暖的話語和堅定的鼓舞，讓兩位孩子不覺得害怕、孤單，時刻感受到師長對他們的關心與照顧，加上球隊大家庭的支持與隊友的陪伴，讓兩人逐漸找回對於訓練的熱情，甚至變得更有動力。

吳志朋指出，每一個孩子都渴望被關愛與支持，一位師長的關心和肯定，可以改變一個孩子的命運，他也用實際行動詮釋了教育愛和責任心，讓小慈與小洋的人生充滿了希望，他們猶如從未靠岸的船終於有了港灣，對兩位學生而言，自己就是那個最安全的避風港。

體育人出身的吳志朋也深信教育是翻轉人生的最佳途徑，因此，熱心培育學生多元能力，近幾年積極爭取政府南向政策的資源（約120萬），自籌跟企業贊助約60萬，帶領學生出國比賽與交流，拓展學生的國際視野，培養孩子的國際觀，打造學生的嶄新舞台，「當體育班學生得知參賽經費獲得贊助那一刻，都十分歡喜，心懷感恩，他們深深地感受到體育班弱勢學生並不孤單，學校和老師一直都在他們身邊幫助和陪伴，尤其志朋主任的支持，是學子最強大又溫暖的後盾。」