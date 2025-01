高球／虛擬結合實戰 TGL高爾夫聯賽伍茲戰隊14日亮相

由老虎伍茲和麥克羅伊2大高爾夫名將催生的「TGL高爾夫聯賽」,已在7日舉行開幕戰,伍茲率領的朱庇特隊將於明天正式亮相,預料又會掀起一波觀戰熱潮。

TGL高爾夫聯賽是專為黃金時段電視轉播設計,同時結合高科技元素的全新聯賽;簡單來說,開球和50碼以上的攻果嶺長桿,是對著電腦模擬螢幕打,50碼以下的距離,則是在現場的人工真實果嶺直接切球和推桿。

老虎伍茲(Tiger Woods)領軍的朱庇特隊(JupiterLinks Golf Club)預計在明天初亮相,隊友包括霍馬(Max Homa)、金周亨和基斯納(Kevin Kisner),將對上擁有森川柯林(Collin Morikawa)、提賈拉(Sahith Theegala)、佛利特伍(Tommy Fleetwood)和羅斯(Justin Rose)的洛杉磯隊(Los Angeles GolfClub)。

比賽只打15洞,第1階段的9洞採取3人賽,剩餘的6洞則是1對1對抗賽;比賽全都在室內場館舉行,分為螢幕區和果嶺區。

朱庇特隊在伍茲顯赫的戰績下,全隊合計拿過95場美巡賽冠軍、15場4大賽金盃,不過受到伍茲世界排名直直落的影響,全隊平均世界排名僅505名,遠不及對手的19名。

TGL高爾夫聯賽首季共6支球隊參賽,開幕戰由灣區隊(The Bay Golf Club)以9比2擊敗紐約隊(NewYork Golf Club)。

根據尼爾森的收視調查,這場開幕賽儘管沒有伍茲也沒有麥克羅伊(Rory McIlroy),但因為排在美國晚上9時到11時的黃金時段,加上比賽過程緊湊有趣,共吸引超過90萬人收看。

