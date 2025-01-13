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高球／虛擬結合實戰 TGL高爾夫聯賽伍茲戰隊14日亮相

中央社／ 台北13日電
伍茲(右)與麥克羅伊兩位高球明星。 美聯社
伍茲(右)與麥克羅伊兩位高球明星。 美聯社

老虎伍茲麥克羅伊2大高爾夫名將催生的「TGL高爾夫聯賽」，已在7日舉行開幕戰，伍茲率領的朱庇特隊將於明天正式亮相，預料又會掀起一波觀戰熱潮。

TGL高爾夫聯賽是專為黃金時段電視轉播設計，同時結合高科技元素的全新聯賽；簡單來說，開球和50碼以上的攻果嶺長桿，是對著電腦模擬螢幕打，50碼以下的距離，則是在現場的人工真實果嶺直接切球和推桿。

老虎伍茲（Tiger Woods）領軍的朱庇特隊（JupiterLinks Golf Club）預計在明天初亮相，隊友包括霍馬（Max Homa）、金周亨和基斯納（Kevin Kisner），將對上擁有森川柯林（Collin Morikawa）、提賈拉（Sahith Theegala）、佛利特伍（Tommy Fleetwood）和羅斯（Justin Rose）的洛杉磯隊（Los Angeles GolfClub）。

比賽只打15洞，第1階段的9洞採取3人賽，剩餘的6洞則是1對1對抗賽；比賽全都在室內場館舉行，分為螢幕區和果嶺區。

朱庇特隊在伍茲顯赫的戰績下，全隊合計拿過95場美巡賽冠軍、15場4大賽金盃，不過受到伍茲世界排名直直落的影響，全隊平均世界排名僅505名，遠不及對手的19名。

TGL高爾夫聯賽首季共6支球隊參賽，開幕戰由灣區隊（The Bay Golf Club）以9比2擊敗紐約隊（NewYork Golf Club）。

根據尼爾森的收視調查，這場開幕賽儘管沒有伍茲也沒有麥克羅伊（Rory McIlroy），但因為排在美國晚上9時到11時的黃金時段，加上比賽過程緊湊有趣，共吸引超過90萬人收看。

老虎伍茲 高爾夫 麥克羅伊

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