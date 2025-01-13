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馬拉松／高雄富邦馬拉松半馬超出距離惹怨 害「100分鐘內完賽」破功

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄富邦馬拉松全馬組今年挺進蚵仔寮。記者郭韋綺／翻攝
高雄富邦馬拉松全馬組今年挺進蚵仔寮。記者郭韋綺／翻攝

號稱南台灣規模最大高雄富邦馬拉松昨天完賽，不過有跑友抱怨全馬或半馬都超出距離，疑惑「變更的路線是不是讓距離變長了」，對此主辦單位高市運發局回應，世運主場館正在整修因此更改了終點路線，由於比賽以全馬為優先考量為主，半馬在路線規畫上確實會多出一點距離。

今年高雄富邦馬拉松全馬、半馬兩組總計吸引逾萬名跑者參加，其中包含來自43個國家、326位國際選手，賽事規模盛大。兩組路線分別從左營世運大道出發，經蓮池潭、美術館，再過中都大橋回頭北返，半馬組左轉回世運大道迎接終點，全馬組右轉沿海功路、左營大路，繼續前進蚵仔寮。

昨天完賽後，有跑友在Threads提到這次馬拉松更改路線，跑完半馬後，智慧手錶顯示21.6公里，以過去跑過多次半馬經驗，總距離大都落在21.2公里，大概多跑4、500公尺，還說21公里牌很早就出現，開始加速卻又跑了1公里多，以及這次沒將終點設在體育場內「有些失望」，問大家有沒有一樣的困惑。

沒想到這則貼文引發不少跑友共鳴，有人說「差4分鐘就可以進100分鐘內」、「多了那一段距離，對於想跑成績的跑友來說真的很傷」、「錯誤的21牌，轉彎處看到21公里牌，沒想到多跑1公里才到終點，真的是大崩潰」、「真的！跑進終點很納悶，怎麼不是跑進體育場裡面，原本很期待的」。也有跑友說，全馬也超出500多公尺

因為馬拉松運動盛行，愈來愈多人追求半馬成績在100分鐘內完賽，這次超出的距離這麼多，影響了馬拉松紀錄，令跑友覺得扼腕。

一名羅姓跑友在高雄富邦馬拉松臉書粉絲專頁反映「今年半馬多了500公尺有點多了，還有前面全半馬同一路線，水站沒有分邊，半馬跑前面的人很難拿到，體驗沒有前二年好」。

不料小編回覆「高雄馬只有全馬認證，半馬因路線規畫及管制措施多的里程數加量不加價，至於水站問題有記錄下來，明年會再做調整」，對於半馬距離變長卻以「加量不加價」帶過，令一票跑友傻眼。

運發局表示，高雄富邦馬拉松申請認證為全馬賽道認證，在規畫路線設計會以全馬距離為優先考量，賽道設計規畫全半馬終點亦不同，因此在今年半馬賽道路線距離確實會多一些。全馬是經過國際A級丈量員的量測，非常準確，丈量是模擬菁英選手跑最短距離方式進行丈量，一般跑者幾乎都會多。

號稱南台灣規模最大高雄富邦馬拉松吸引逾萬名跑者參加。記者郭韋綺／翻攝
號稱南台灣規模最大高雄富邦馬拉松吸引逾萬名跑者參加。記者郭韋綺／翻攝
高雄馬沿路有啦啦隊為跑者加油吶喊。記者郭韋綺／翻攝
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