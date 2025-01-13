馬來西亞鳳凰杯軟式飛鏢賽 台灣摘亞季軍
馬來西亞第6屆鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽昨晚落幕，台灣選手在最高級別的公開組中表現優異，不僅在雙人賽與4人賽奪得亞軍，也在個人賽拿下季軍佳績。
今年賽事從11日起在吉隆坡民政大廈舉行為期兩天賽事，包括馬來西亞、台灣、新加坡、菲律賓、泰國、韓國、日本、中國、香港與澳門等選手參賽。
根據賽事成績，台灣選手普波騰列（Pupo TengLieh）在個人賽中贏得季軍；呂安昇與另一名台灣籍的香港隊員李樂賢在雙人賽獲得亞軍；呂安昇、曾麒瑞、普波騰列、李樂賢在4人賽均榮獲亞軍。張盛桀則與菲律賓選手合拍，在雙人賽獲季軍。
參賽選手呂安昇告訴中央社記者，台灣在軟式飛鏢實力是名列前茅，雖然領先的強隊是日本、菲律賓，但台灣這幾年從國小、國中、高中、大學都陸續成立飛鏢隊和飛鏢社團，對軟式飛鏢新血輪培育、推廣各個層級比賽，有相當大助益。
他指出，公開組的選手常常參與國際賽事，近年來都有相當不錯成績，相信台灣未來軟式飛鏢的成績會越來越好。
普波騰列受訪說，台灣軟式飛鏢選手在全球實力不弱，希望選手持續努力，積極參與國際賽事。
軟式飛鏢運動近年來在國際間蓬勃發展，今年賽事吸引大批選手參賽，賽場旁也設有販售飛鏢等週邊器材。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言