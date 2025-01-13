馬來西亞鳳凰杯軟式飛鏢賽 台灣摘亞季軍

馬來西亞第6屆鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽昨晚落幕，台灣選手在最高級別的公開組中表現優異，不僅在雙人賽與4人賽奪得亞軍，也在個人賽拿下季軍佳績。

今年賽事從11日起在吉隆坡民政大廈舉行為期兩天賽事，包括馬來西亞、台灣、新加坡、菲律賓、泰國、韓國、日本、中國、香港與澳門等選手參賽。

根據賽事成績，台灣選手普波騰列（Pupo TengLieh）在個人賽中贏得季軍；呂安昇與另一名台灣籍的香港隊員李樂賢在雙人賽獲得亞軍；呂安昇、曾麒瑞、普波騰列、李樂賢在4人賽均榮獲亞軍。張盛桀則與菲律賓選手合拍，在雙人賽獲季軍。

參賽選手呂安昇告訴中央社記者，台灣在軟式飛鏢實力是名列前茅，雖然領先的強隊是日本、菲律賓，但台灣這幾年從國小、國中、高中、大學都陸續成立飛鏢隊和飛鏢社團，對軟式飛鏢新血輪培育、推廣各個層級比賽，有相當大助益。

他指出，公開組的選手常常參與國際賽事，近年來都有相當不錯成績，相信台灣未來軟式飛鏢的成績會越來越好。

普波騰列受訪說，台灣軟式飛鏢選手在全球實力不弱，希望選手持續努力，積極參與國際賽事。

軟式飛鏢運動近年來在國際間蓬勃發展，今年賽事吸引大批選手參賽，賽場旁也設有販售飛鏢等週邊器材。

馬來西亞第6屆鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽，吸引各國選手參賽，圖為軟式飛鏢比賽現場。中央社 中央通訊社