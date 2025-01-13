「跑步對我來說是自我對話的過程！」運動女神房思瑜穿上 NB Rebel v4 ，以全新感受再戰渣打馬！
改變，從跑步開始！「運動女神」房思瑜再戰渣打馬，本次不只跑者身分，更擔任起 13K Plogging 淨街慢跑隊長，一邊慢跑一邊整理環境，認真跑步的同時，也打造乾淨的賽道，讓跑步變得更有意義。而今年渣打馬也再度與全球專業跑鞋領導品牌 New Balance 攜手，由 NB 提供跑者專業賽衣、NB 旗下的專業運動社團 NBRC 也提供專業跑步訓練和知識，為跑者們帶來訓練營、和 NBRC 配速列車等，成為跑者們的超強應援，與所有參賽者一起發掘跑步更多的可能性！
Run Your Way！在賽道上找到自己「我第一次跑馬拉松，就是2023年挑戰難度最高的紐約馬。」房思瑜回顧自己參與馬拉松的歷程，一開始就受到 NB 的邀請挑戰紐約馬，是為了「信念」而跑，她相信「跑步有很多可能，零經驗也可以完賽全馬」這樣的信念也正符合 NB 這幾年不斷提倡的 Run Your Way 的品牌精神，希望無論年齡、程度、，而這次的經驗也讓房思瑜開啟了自己的跑者之路；緊接著在隔年挑戰了渣打馬的半馬，是為了「速度」而跑，希望挑戰自己的極限，透過認真訓練和準備有效提速，拿到了好成績；而這次參加2025渣打馬，則是為了「改變」而跑，轉換自己的心境，在不同角色中為自己和賽事帶來價值，房思瑜認為每次跑步都會帶來新的體驗，「跑步對我來說是一種冥想，讓我花很多時間自我對話，讓我更了解自己，認識自己的需求。」
不管在哪一個城市，為著什麼樣的目標而跑，一路陪伴房思瑜的，是她腳上穿的 New Balance 跑鞋，房思瑜很認同 NB 的品牌精神— Run Your Way，她認為跑步有很多面向和方式，這個「Way」是很豐富的，只要踏出那一步就可以成為跑者，每個人都可以在賽道上找到自己，跑出屬於自己的故事！
只要踏出第一步，後面就會跟上來此次二度挑戰渣打馬，最讓房思瑜感到難忘的，是本屆賽事中有上百位視障跑者與視障陪跑員，房思瑜前陣子參加了視障陪跑訓練營，近距離感受到視障跑者堅韌的生命力，她表示：「當你看不見的時候，向前跑真的很需要勇氣，但是只要踏出第一步，後面就會跟上來。」不管是什麼身分或是什麼樣的跑步階段，只要持續向前跑，就能感受跑步的樂趣。
在跑步的路上，勇氣，讓人在黑暗和緊張中跨出第一步；而周遭的支持與後盾，更能為跑者帶來繼續前行的力量。在漫長的42公里中，跑者最大的後盾除了日常訓練外最重要的就是腳上的跑鞋，房思瑜分享，自己在跑全馬時，特別重視鞋子的舒適度，緩震的腳感在漫長的賽事中是一大重點，而在跑半馬和訓練時，為了追求速度，她會講求跑鞋的輕量和回饋性，讓每一步都具有推進力。
因此房思瑜也分享，這次穿著的是 New Balance 最新一代的 FuelCell Rebel v4 跑鞋， 採用 NB 獨家研發的「FuelCell中底科技」，強調能量回饋的中底技術，將跑者每一步著地擠壓力道，轉化為推進動能，這次升級更加入了更輕、彈性更好的 PEBA 材料整體性能再提升。「腳感的推進力、彈力都非常好，讓我跑起來功力大增！」房思瑜分享道，而輕量透氣的鞋面更增加包覆感，在滿滿推進力之外每一步都輕盈舒適，放心地迎接每一次的挑戰！
享受賽道，就是要 NB 專業級的舒適腳感、輕快節奏！因應不同跑者的需求，「FuelCell」家族除了有房思瑜上腳的 Rebel v4 之外，還有 Pvlse v1 薄底競速鞋，適合喜愛赤足腳感的跑者穿著；進階一點的專業跑者則可體驗全能訓練鞋 Trainer v3、或是 Pacer v2 碳板跑鞋，兼具輕量和強度，而 FuelCell 家族的頂級跑鞋 Elite v4 更是為競速而生，極致輕巧透氣並加乘回彈力，幫助跑者在長途跑步中保持雙腳舒適，跑出超水準的輕快節奏！
跑步沒有任何限制，只要勇於邁步，你就是一位跑者！ New Balance 攜手房思瑜鼓勵每一位跑者「Run your way」，一起穿上 NB FuelCell 系列鞋款，盡情探索每一步： https://reurl.cc/kM9DEd
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