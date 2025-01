「跑步對我來說是自我對話的過程！」運動女神房思瑜穿上 NB Rebel v4 ，以全新感受再戰渣打馬！

改變,從跑步開始!「運動女神」房思瑜再戰渣打馬,本次不只跑者身分,更擔任起 13K Plogging 淨街慢跑隊長,一邊慢跑一邊整理環境,認真跑步的同時,也打造乾淨的賽道,讓跑步變得更有意義。而今年渣打馬也再度與全球專業跑鞋領導品牌 New Balance 攜手,由 NB 提供跑者專業賽衣、NB 旗下的專業運動社團 NBRC 也提供專業跑步訓練和知識,為跑者們帶來訓練營、和 NBRC 配速列車等,成為跑者們的超強應援,與所有參賽者一起發掘跑步更多的可能性!

Run Your Way!在賽道上找到自己「我第一次跑馬拉松,就是2023年挑戰難度最高的紐約馬。」房思瑜回顧自己參與馬拉松的歷程,一開始就受到 NB 的邀請挑戰紐約馬,是為了「信念」而跑,她相信「跑步有很多可能,零經驗也可以完賽全馬」這樣的信念也正符合 NB 這幾年不斷提倡的 Run Your Way 的品牌精神,希望無論年齡、程度、,而這次的經驗也讓房思瑜開啟了自己的跑者之路;緊接著在隔年挑戰了渣打馬的半馬,是為了「速度」而跑,希望挑戰自己的極限,透過認真訓練和準備有效提速,拿到了好成績;而這次參加2025渣打馬,則是為了「改變」而跑,轉換自己的心境,在不同角色中為自己和賽事帶來價值,房思瑜認為每次跑步都會帶來新的體驗,「跑步對我來說是一種冥想,讓我花很多時間自我對話,讓我更了解自己,認識自己的需求。」

不管在哪一個城市,為著什麼樣的目標而跑,一路陪伴房思瑜的,是她腳上穿的 New Balance 跑鞋,房思瑜很認同 NB 的品牌精神— Run Your Way,她認為跑步有很多面向和方式,這個「Way」是很豐富的,只要踏出那一步就可以成為跑者,每個人都可以在賽道上找到自己,跑出屬於自己的故事!

只要踏出第一步,後面就會跟上來此次二度挑戰渣打馬,最讓房思瑜感到難忘的,是本屆賽事中有上百位視障跑者與視障陪跑員,房思瑜前陣子參加了視障陪跑訓練營,近距離感受到視障跑者堅韌的生命力,她表示:「當你看不見的時候,向前跑真的很需要勇氣,但是只要踏出第一步,後面就會跟上來。」不管是什麼身分或是什麼樣的跑步階段,只要持續向前跑,就能感受跑步的樂趣。

在跑步的路上,勇氣,讓人在黑暗和緊張中跨出第一步;而周遭的支持與後盾,更能為跑者帶來繼續前行的力量。在漫長的42公里中,跑者最大的後盾除了日常訓練外最重要的就是腳上的跑鞋,房思瑜分享,自己在跑全馬時,特別重視鞋子的舒適度,緩震的腳感在漫長的賽事中是一大重點,而在跑半馬和訓練時,為了追求速度,她會講求跑鞋的輕量和回饋性,讓每一步都具有推進力。

因此房思瑜也分享,這次穿著的是 New Balance 最新一代的 FuelCell Rebel v4 跑鞋, 採用 NB 獨家研發的「FuelCell中底科技」,強調能量回饋的中底技術,將跑者每一步著地擠壓力道,轉化為推進動能,這次升級更加入了更輕、彈性更好的 PEBA 材料整體性能再提升。「腳感的推進力、彈力都非常好,讓我跑起來功力大增!」房思瑜分享道,而輕量透氣的鞋面更增加包覆感,在滿滿推進力之外每一步都輕盈舒適,放心地迎接每一次的挑戰!

享受賽道,就是要 NB 專業級的舒適腳感、輕快節奏!因應不同跑者的需求,「FuelCell」家族除了有房思瑜上腳的 Rebel v4 之外,還有 Pvlse v1 薄底競速鞋,適合喜愛赤足腳感的跑者穿著;進階一點的專業跑者則可體驗全能訓練鞋 Trainer v3、或是 Pacer v2 碳板跑鞋,兼具輕量和強度,而 FuelCell 家族的頂級跑鞋 Elite v4 更是為競速而生,極致輕巧透氣並加乘回彈力,幫助跑者在長途跑步中保持雙腳舒適,跑出超水準的輕快節奏!

