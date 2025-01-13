「跑步對我來說是自我對話的過程！」運動女神房思瑜穿上 NB Rebel v4 ，以全新感受再戰渣打馬！

改變，從跑步開始！「運動女神」房思瑜再戰渣打馬，本次不只跑者身分，更擔任起 13K Plogging 淨街慢跑隊長，一邊慢跑一邊整理環境，認真跑步的同時，也打造乾淨的賽道，讓跑步變得更有意義。而今年渣打馬也再度與全球專業跑鞋領導品牌 New Balance 攜手，由 NB 提供跑者專業賽衣、NB 旗下的專業運動社團 NBRC 也提供專業跑步訓練和知識，為跑者們帶來訓練營、和 NBRC 配速列車等，成為跑者們的超強應援，與所有參賽者一起發掘跑步更多的可能性！

圖／New Balance 提供

Run Your Way！在賽道上找到自己「我第一次跑馬拉松，就是2023年挑戰難度最高的紐約馬。」房思瑜回顧自己參與馬拉松的歷程，一開始就受到 NB 的邀請挑戰紐約馬，是為了「信念」而跑，她相信「跑步有很多可能，零經驗也可以完賽全馬」這樣的信念也正符合 NB 這幾年不斷提倡的 Run Your Way 的品牌精神，希望無論年齡、程度、，而這次的經驗也讓房思瑜開啟了自己的跑者之路；緊接著在隔年挑戰了渣打馬的半馬，是為了「速度」而跑，希望挑戰自己的極限，透過認真訓練和準備有效提速，拿到了好成績；而這次參加2025渣打馬，則是為了「改變」而跑，轉換自己的心境，在不同角色中為自己和賽事帶來價值，房思瑜認為每次跑步都會帶來新的體驗，「跑步對我來說是一種冥想，讓我花很多時間自我對話，讓我更了解自己，認識自己的需求。」

圖／New Balance 提供

不管在哪一個城市，為著什麼樣的目標而跑，一路陪伴房思瑜的，是她腳上穿的 New Balance 跑鞋，房思瑜很認同 NB 的品牌精神— Run Your Way，她認為跑步有很多面向和方式，這個「Way」是很豐富的，只要踏出那一步就可以成為跑者，每個人都可以在賽道上找到自己，跑出屬於自己的故事！

圖／New Balance 提供

只要踏出第一步，後面就會跟上來此次二度挑戰渣打馬，最讓房思瑜感到難忘的，是本屆賽事中有上百位視障跑者與視障陪跑員，房思瑜前陣子參加了視障陪跑訓練營，近距離感受到視障跑者堅韌的生命力，她表示：「當你看不見的時候，向前跑真的很需要勇氣，但是只要踏出第一步，後面就會跟上來。」不管是什麼身分或是什麼樣的跑步階段，只要持續向前跑，就能感受跑步的樂趣。

在跑步的路上，勇氣，讓人在黑暗和緊張中跨出第一步；而周遭的支持與後盾，更能為跑者帶來繼續前行的力量。在漫長的42公里中，跑者最大的後盾除了日常訓練外最重要的就是腳上的跑鞋，房思瑜分享，自己在跑全馬時，特別重視鞋子的舒適度，緩震的腳感在漫長的賽事中是一大重點，而在跑半馬和訓練時，為了追求速度，她會講求跑鞋的輕量和回饋性，讓每一步都具有推進力。

圖／New Balance 提供

因此房思瑜也分享，這次穿著的是 New Balance 最新一代的 FuelCell Rebel v4 跑鞋， 採用 NB 獨家研發的「FuelCell中底科技」，強調能量回饋的中底技術，將跑者每一步著地擠壓力道，轉化為推進動能，這次升級更加入了更輕、彈性更好的 PEBA 材料整體性能再提升。「腳感的推進力、彈力都非常好，讓我跑起來功力大增！」房思瑜分享道，而輕量透氣的鞋面更增加包覆感，在滿滿推進力之外每一步都輕盈舒適，放心地迎接每一次的挑戰！

圖／New Balance 提供

享受賽道，就是要 NB 專業級的舒適腳感、輕快節奏！因應不同跑者的需求，「FuelCell」家族除了有房思瑜上腳的 Rebel v4 之外，還有 Pvlse v1 薄底競速鞋，適合喜愛赤足腳感的跑者穿著；進階一點的專業跑者則可體驗全能訓練鞋 Trainer v3、或是 Pacer v2 碳板跑鞋，兼具輕量和強度，而 FuelCell 家族的頂級跑鞋 Elite v4 更是為競速而生，極致輕巧透氣並加乘回彈力，幫助跑者在長途跑步中保持雙腳舒適，跑出超水準的輕快節奏！

跑步沒有任何限制，只要勇於邁步，你就是一位跑者！ New Balance 攜手房思瑜鼓勵每一位跑者「Run your way」，一起穿上 NB FuelCell 系列鞋款，盡情探索每一步： https://reurl.cc/kM9DEd