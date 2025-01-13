HVL苑裡驚險擊敗屏榮 睽違16年闖6強決賽

113學年度高中排球聯賽HVL男子組複賽今天進行最終賽事，苑裡高中以3比2驚險擊敗屏榮高中，搭上決賽末班車，睽違16年再度前進6強決賽。

苑裡上次打進HVL男子組6強決賽已經是97學年度，如今在高宇翔攻下全場最高34分帶領下，以25比17、25比27、25比21、13比25、15比12險勝屏榮。教練陳昭凱賽後接受媒體訪問時表示，這段過程真的很辛苦，「回到母校執教第10年，得來不易」。

陳昭凱認為，去年距離決賽僅差臨門一腳，讓這批球員更有決心、目標去拚，加上國中部去年打進決賽，更激起所有人想體驗更大舞台，「不管訓練菜單有多辛苦，他們都會認真地吃下來，而且國、高中部平時就一起練球，彼此互相鼓勵、感情非常好」。

「相信球員有能力持續往上爬」陳昭凱提到，所有晉級的球隊最終目標都是總冠軍，因此期待球員一步一步來。他說：「我覺得只要大家的目標一致，心自然就會凝聚在一起，我們還有3場比賽，就一場一場來。」

除了苑裡外，龍津高中、華僑高中、內湖高中、福誠高中及豐原高商也都挺進決賽，其中龍津、華僑直接晉級4強，尤其龍津以複賽7連勝刷新校史紀錄直通4強，教練林則旻透露完全沒想過。

決賽預計4月12日至14日在彰化縣立體育館點燃戰火。