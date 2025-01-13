前俄羅斯滑冰冠軍投效波蘭 首次亮相國際賽

中央社／ 華沙12日專電

前俄羅斯速度滑冰冠軍塞米魯尼（Vladimir Semirunniy）從俄羅斯投誠波蘭，在完成國際效忠轉換後，本週在荷蘭海倫芬（Heerenveen）舉行的歐洲速度滑冰錦標賽首次代表波蘭亮相。他在男子500公尺和5000公尺全能比賽中均獲得第10名。

這次比賽是他自2022年1月代表俄羅斯參加世界青少年錦標賽獲得銅牌以來的首次國際比賽。

根據波蘭獨立英文媒體波蘭筆記報導（Note From Poland），22歲的塞米魯尼在2023年9月公開反對俄羅斯侵略烏克蘭，因此從俄羅斯逃至波蘭，並表示他希望代表波蘭國家隊。

他的轉變過程並非一帆風順，因改變效忠國家，他面臨國際滑冰聯盟（ISU）的禁賽爭議。俄羅斯希望他禁令24個月，而波蘭提議禁令12個月。最終，國際滑冰聯盟裁定14個月禁令，允許他於1月重返國際賽場。

去年12月禁令解除後，他參加波蘭全能速度滑冰錦標賽，並創造了波蘭男子1萬公尺比賽的最佳成績，奪得金牌。塞米魯尼不僅在運動場上努力，還克服了語言障礙。他初到波蘭時不會說波蘭語，但如今已能流利表達，展現了融入新環境的決心。

他表示，離開俄羅斯的主要原因是俄羅斯體育缺乏前景，缺乏參加國際賽事的機會。並強調他不支援俄羅斯的侵略行動。儘管面對網絡上的歧視和批評，但有朋友的支持，他能更堅定地走下去。

波蘭速度滑冰協會體育總監涅茲維茲基（Konrad Niedźwiedzki）告訴波蘭廣播電視公司TVP：「我們要求他簽署相關文件，確認他不受俄羅斯公司的贊助，他與俄羅斯軍隊無關，他不支援烏克蘭東部邊境以外正在發生的戰爭。」

波蘭在奧運會速度滑冰項目上曾於2014年在俄羅斯索契（Sochi）冬奧會，由布魯德卡（Zbigniew Bródka）奪得金牌。如今，塞米魯尼的加入為波蘭冰雪運動注入了新的活力與期待。

羅斯 魯尼 魯德

延伸閱讀

影／烏克蘭俘虜2北韓兵曝光！烏兵揭活捉難度高：他們寧願手榴彈自爆

美制裁俄能源業 油價大漲…布蘭特原油一度漲破80美元

澤倫斯基宣稱烏軍俘獲2名北韓士兵

「最重大的一次行動」美英日宣布新制裁 俄羅斯能源再受重創

相關新聞

高球／日立冷氣慈善盃 台新選手蔡佩穎奪冠

台灣女子高爾夫選手蔡佩穎與陳之敏在日立冷氣慈善盃高球賽中再創佳績。蔡佩穎於昨日繳出低於標準桿2桿，累計揮出低於標準3桿的141桿奠定領先優勢，今日最終以總桿數210桿、低於標準桿6桿的穩定表現奪冠，成

拳擊／性平會記錄稱「跨性別」遭疑陷害林郁婷 教部回應了

昨天有臉書粉專發文，指教育部性平會記錄明載「將以拳擊選手林郁婷為例，保障跨性別選手參賽權」。教育部今天澄清，是結論文字過...

大馬羽賽／只讓中國新一姊拿7分！球后安洗瑩寫連霸

去年巴黎奧運摘金的南韓「世界球后」安洗瑩，因膝蓋傷勢和南韓羽球協會撕破臉，不過新賽季仍開出紅盤，不但連3年打進馬來西亞公...

路跑／渣打馬10度開跑！2萬5千人不畏低溫參賽

2025渣打台北公益馬拉松今天清晨在低溫下開跑，本屆賽事再次展現寒流馬的威力，雖然氣溫下探十度，現場熱情不減，不僅吸引來...

桌球／碩士論文研究分析好友樊振東 林昀儒登微博熱搜

台灣桌球一哥林昀儒以獨特的球風和性格，在對岸擁有高人氣，近日他因碩士論文題目再度登上微博熱搜，不過這次的話題並非來自比賽，而是他在輔仁大學體育系碩士班的論文研究。 林昀儒以中國大陸27歲球王樊振

廣角鏡／富邦馬拉松…奔跑吧！恐龍

2025高雄富邦馬拉松昨起一連兩天在高雄舉行，率先登場的最速恐龍爭霸賽最吸睛，230隻由人裝扮的「恐龍」齊聚世運主場館戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。