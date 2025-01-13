TLPGA日立冷氣慈善盃菁英賽 蔡佩穎封后笑納250萬

中央社／ 台北12日電

日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽今天在揚昇高爾夫俱樂部進行最終回合，旅日名將蔡佩穎抓4博蒂、吞1柏忌繳出69桿，最終以3天低於標準6桿的210桿奪冠，獲新台幣250萬元獎金。

主戰場在日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）的蔡佩穎，靠著去年底資格考試，先獲得今年賽季上半年的參賽權，年中之後必須再看屆時積分排名，才能決定下半年的參賽順序。

儘管日巡賽還沒開打，蔡佩穎先用台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）賽事累積能量，繼去年12月的大亞集團女子公開賽封后後，今天再度拿下日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽后冠。

蔡佩穎今天在最終回合穩紮穩打，全場開球上球道率高達85.7%，標準桿上果嶺率也有77.7%，幾乎沒有太多追兵能威脅她。

蔡佩穎賽後接受媒體訪問表示，「今天真的打得很順，幾乎不太出現失誤，很多抓博蒂的機會都有把握住，尤其最後第18洞又抓博蒂作收，讓我相當開心結束這場比賽，同時也讓我有更大的收穫和信心去面對接下來的比賽。」

拿下2025年首戰冠軍後，蔡佩穎將好好過年休息，預計2月13日前往參加歐巡賽的沙烏地女子國際賽，接著再返台參加TLPGA鴻海台灣女子高爾夫錦標賽。

蔡佩穎 高爾夫

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